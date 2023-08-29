شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز مميزات واتس آب 2023.. من إرسال الصور HD لتشغيل أكثر من لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تطبيق واتساب في عام 2009، وتم شراؤه بواسطة ميتا (المعروفة آنذاك باسم فيس بوك) مقابل 19 مليار دولار في عام 2014، ولكن التطبيق يواصل إضافة مميزات جديدة، على سبيل المثال، تمت إضافة القدرة على استخدام واتساب على هواتف متعددة في أبريل 2023، استجابة لطلب المستخدمين، وتمت إضافة صور عالية الدقة في أغسطس 2023.

فيما يلي بعض أفضل الأدوات والإعدادات الجديدة من واتساب والتي قد لا تكون على دراية بها - بدءًا من نصائح تعزيز الخصوصية وحتى وظائف مثل مشاركة الشاشة.

إرسال الصور بجودة عالية

أظهر مؤسس ميتا Mark Zuckerberg ميزة جديدة للصور عالية الدقة على حسابه على فيس بوك، وهي متاحة الآن على كل من Android وiOS.

حيث قال زوكربيرج: "يمكنك الآن إرسال الصور بدقة عالية على واتساب ".

ويمكنك استخدام الوظيفة مع الصور الجديدة والصور الموجودة: حدد صورة، ثم حدد خيار "HD" في أدوات التحرير في الجزء العلوي من الشاشة.

ستصل صورتك بدقة 3072 × 4080، مقارنة بالدقة المضغوطة السابقة 1536 × 2040 التي يستخدمها واتساب.

استخدم واتساب على هاتفين أو أكثر

يمكنك تشغيل تطبيق واتساب على هاتفين في وقت واحد، وذلك بفضل التحديث الأخير، كل ما عليك فعله هو ربط الجهاز الثاني بالجهاز الأول.

وكتب تطبيق واتساب، في وقت سابق من هذا العام، أن ربط الهواتف كأجهزة مصاحبة يجعل المراسلة أسهل. يمكنك الآن التبديل بين الهواتف دون تسجيل الخروج ومتابعة محادثاتك من حيث توقفت، أو إذا كنت مالك شركة صغيرة، فيمكن الآن للموظفين الإضافيين الرد على العملاء مباشرة من هواتفهم ضمن نفس حساب WhatsApp Business.

يسمح لك الوضع المصاحب، الذي تم الكشف عنه هذا العام، بربط ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية بحسابك، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف.

وضع التخفي علي واتساب

إنه غير معروف على نطاق واسع، لكن وضع التخفي يسمح لك بإخفاء ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا، أو اختيار من يمكنه معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت.

وكشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن الأداة في تحديث عام 2022، وقال زوكربيرج إن الأداة صُممت للحفاظ على دردشة واتساب، "خاصة وآمنة مثل المحادثات وجهًا لوجه".

مشاركة الشاشة

كانت مشاركة الشاشة مقتصرة على المزيد من التطبيقات "الاحترافية" مثل Teams، ولكن يمكنك الآن إظهار ما هو موجود على شاشتك باستخدام واتساب.

ما عليك سوى فتح التطبيق، وبدء مكالمة فيديو مع جهة اتصال، ثم الضغط على أيقونة مشاركة الشاشة في أسفل الشاشة.

"الدردشة المؤقتة" اختفاء الرسائل بعد ساعات أو أيام من إرسالها

إذا كنت قلقًا بشأن استخدام الرسائل ضدك، أو كنت تفضل فقط حذف سجل الإنترنت الخاص بك، فيمكنك ضبط مؤقت بحيث تختفي الرسائل بعد ساعات أو أيام من إرسالها.

معرفة الدردشات التي تشغل المساحة الأكبر

لدينا جميعًا "تلك" الدردشات التي يميل فيها الأشخاص إلى إرسال صور ومقاطع فيديو غير مرغوب فيها كل خمس دقائق - ولكن هل تعلم أنه يمكنك معرفة أي منها يشغل أكبر مساحة؟

لمعرفة ذلك، انتقل إلى الإعدادات > التخزين والبيانات > إدارة التخزين، ويمكنك رؤية قائمة بمحادثاتك التي تشغل أكبر مساحة من الغرفة.

البحث في جميع الدردشات الخاصة بك في وقت واحد

إذا كنت تعلم أن شخصًا ما أرسل إليك بعض المعلومات، ولكنك لا تستطيع تذكر من أو في أي محادثة كان فيها، فيمكنك البحث في جميع رسائلك مرة واحدة.