شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد طرح لعبة Starfield ومواصفات تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت لعبة Starfield على وشك الوصول، حيث كشفت Bethesda عن موعد إصدارها عالميا، جنبًا إلى جنب مع الحد الأدنى والمواصفات الموصى بها للكمبيوتر الشخصي.

وقد شاركت Bethesda Game Studios التفاصيل في منشور لها، معطيةً تفاصيل مهمة بما في ذلك موعد الموصول المبكر للعبة، حيث أوضحت أنه بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بالطلب المسبق أو شراء الإصدار المميز، أو ترقية الإصدار المميز، أو إصدار Constellation Edition، فسيتمكنون من الوصول إليها في 1 سبتمبر، أما إذا كان لديك الإصدار القياسي، فسيتعين عليك الانتظار حتى 6 سبتمبر.

المواصفات المطلوبة للعبة Starfield بالنسبة لمواصفات جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بـ Starfield، فإن الحد الأدنى والخيارات الموصى بها تتطلب محرك أقراص SSD وستتطلب مساحة متوفرة تبلغ 125 جيجابايت، تحقق من الحد الأدنى الكامل والمواصفات الموصى بها لـ Starfield أدناه:

الحد الأدنى: نظام التشغيل: إصدار Windows 10 21H1 (10.0.19043)

المعالج: AMD Ryzen 5 2600X أو Intel Core i7-6800K

الذاكرة: 16 جيجا بايت رام

الرسومات: AMD Radeon RX 5700 أو NVIDIA GeForce 1070 Ti

دايركت اكس: الإصدار 12

التخزين: 125 جيجابايت المساحة المتوفرة

ملاحظات إضافية: SSD مطلوب

الموصى بها: نظام التشغيل: Windows 10/11 مع التحديثات

المعالج: AMD Ryzen 5 3600X أو Intel i5-10600K

الذاكرة: 16 جيجا بايت رام

الرسومات: AMD Radeon RX 6800 XT أو NVIDIA GeForce RTX 2080

دايركت اكس: الإصدار 12

الشبكة: اتصال إنترنت واسع النطاق

التخزين: 125 جيجابايت المساحة المتوفرة

ملاحظات إضافية: SSD مطلوب

بينما لا نعرف الأداء الدقيق على جهاز الكمبيوتر، أكد Todd Howard من Bethesda سابقًا أن Starfield ستعمل بدقة 4K و30 إطارًا في الثانية على Xbox Series X و1440p و30 إطارًا في الثانية على Xbox Series S.