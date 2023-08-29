شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد طرح لعبة Starfield ومواصفات تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبحت لعبة Starfield على وشك الوصول، حيث كشفت Bethesda عن موعد إصدارها عالميا، جنبًا إلى جنب مع الحد الأدنى والمواصفات الموصى بها للكمبيوتر الشخصي.
وقد شاركت Bethesda Game Studios التفاصيل في منشور لها، معطيةً تفاصيل مهمة بما في ذلك موعد الموصول المبكر للعبة، حيث أوضحت أنه بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بالطلب المسبق أو شراء الإصدار المميز، أو ترقية الإصدار المميز، أو إصدار Constellation Edition، فسيتمكنون من الوصول إليها في 1 سبتمبر، أما إذا كان لديك الإصدار القياسي، فسيتعين عليك الانتظار حتى 6 سبتمبر.
بالنسبة لمواصفات جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بـ Starfield، فإن الحد الأدنى والخيارات الموصى بها تتطلب محرك أقراص SSD وستتطلب مساحة متوفرة تبلغ 125 جيجابايت، تحقق من الحد الأدنى الكامل والمواصفات الموصى بها لـ Starfield أدناه:
نظام التشغيل: إصدار Windows 10 21H1 (10.0.19043)
المعالج: AMD Ryzen 5 2600X أو Intel Core i7-6800K
الذاكرة: 16 جيجا بايت رام
الرسومات: AMD Radeon RX 5700 أو NVIDIA GeForce 1070 Ti
دايركت اكس: الإصدار 12
التخزين: 125 جيجابايت المساحة المتوفرة
ملاحظات إضافية: SSD مطلوب
نظام التشغيل: Windows 10/11 مع التحديثات
المعالج: AMD Ryzen 5 3600X أو Intel i5-10600K
الذاكرة: 16 جيجا بايت رام
الرسومات: AMD Radeon RX 6800 XT أو NVIDIA GeForce RTX 2080
دايركت اكس: الإصدار 12
الشبكة: اتصال إنترنت واسع النطاق
التخزين: 125 جيجابايت المساحة المتوفرة
ملاحظات إضافية: SSD مطلوب
بينما لا نعرف الأداء الدقيق على جهاز الكمبيوتر، أكد Todd Howard من Bethesda سابقًا أن Starfield ستعمل بدقة 4K و30 إطارًا في الثانية على Xbox Series X و1440p و30 إطارًا في الثانية على Xbox Series S.
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