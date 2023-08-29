شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا تحت رحمة البكتيريا.. دراسة جديدة تحذر من نظافة سوار Apple watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت بمجلة Advances in Infectious Diseases عن أن سوار ساعة أبل الذكية قد يكون أرض خصبة للبكتيريا، حيث يتعمق البحث في هذه القضية، ويجد أنواعًا معينة من أحزمة Apple Watch والمستويات الأعلى من البكتيريا.

الدراسة، كما رصدتها صحيفة نيويورك بوست لأول مرة، أجراها فريق من الباحثين من جامعة فلوريدا أتلانتيك، وتتكون الدراسة من أحزمة لساعة Apple Watch وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء المصنوعة من المطاط والقماش والجلد والبلاستيك والذهب والفضة، وكان الهدف هو إيجاد "العلاقة بين مادة سوار المعصم وتراكم البكتيريا".

ووجدت الدراسة فورًا أن 95% من جميع الأربطة كانت "ملوثة بنوع من البكتيريا الخطرة"، وكان النوع الأكثر شيوعًا من البكتيريا التي تجذبها أساور Apple Watch هو Staphylococcus spp، والتي يمكن أن تسبب عدوى المكورات العنقودية، وقد تم العثور عليها في 85% من الأربطة، ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن هذا "لم يكن غير متوقع".

أما ما وجده الباحثون أكثر بروزًا هو انتشار بكتيريا الزائفة الزنجارية Pseudomonas aeruginosa بنسبة 30%، وهي نوع من الجراثيم تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي، والتهابات في الدم، وأكثر من ذلك، وأشار الباحثون أيضًا إلى أن 60% من الأجهزة القابلة للارتداء التي تم اختبارها تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية.

وكانت البكتيريا الموجودة في الدراسة شائعة في الجلد من أجناس المكورات العنقودية والزائفة، والكائنات الحية المعوية من أجناس الإشريكية القولونية، على وجه التحديد الإشريكية القولونية، وكانت المكورات العنقودية منتشرة في 85% من الأساور؛ ووجد الباحثون Pseudomonas spp على 30% من الأساور؛ ووجدوا بكتيريا الإشريكية القولونية على 60% من الأساور، والتي تبدأ العدوى عادة من خلال انتقال البراز إلى الفم.

وأظهر مرتادو صالة الألعاب الرياضية أعلى معدلات الإصابة بالمكورات العنقودية، مما يؤكد ضرورة تعقيم الأساور بعد ممارسة نشاط شاق في صالة الألعاب الرياضية أو في المنزل.

وتعد المكورات العنقودية الذهبية هي نوع من البكتيريا الموجودة على جلد الإنسان، في الأنف، الإبط، الفخذ أو غيرها من المناطق التي تسبب مجموعة واسعة من الأمراض السريرية، ويمكن لبكتيريا Pseudomonas spp، الموجودة عادة في البيئة، أن تسبب التهابات في الدم أو الرئتين (الالتهاب الرئوي) أو أجزاء أخرى من الجسم بعد الجراحة، اما البكتيريا المعوية هي عائلة كبيرة من البكتيريا تشمل العديد من مسببات الأمراض الأكثر شهرة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا.

ومن غير المستغرب أن المشاركين في الدراسة الذين يرتدون ساعة Apple Watch أو أي جهاز آخر أثناء التدريبات أظهروا مستويات عالية من البكتيريا، وتقول الدراسة: "أظهر مرتادو صالة الألعاب الرياضية أعلى معدلات الإصابة بالمكورات العنقودية، مما يؤكد ضرورة تطهير الأساور بعد ممارسة نشاط صارم في صالة الألعاب الرياضية أو في المنزل".

مواد الأربطة المستخدمة وفيما يتعلق بمواد الأربطة، يقول الباحثون إن الأربطة القماشية والمطاطية والبلاستيكية تحتوى على أعلى مستويات تعداد البكتيريا، يليها الجلود، وقد وُجد أن الأربطة المعدنية تحمل كمية قليلة جدًا من البكتيريا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أنه لا يتم ارتداؤها بشكل شائع أثناء التدريبات.

وتختتم الدراسة بتوضيح أن هذه الأرقام تسلط الضوء على مدى أهمية قيام مستخدمى Apple Watch وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء بتعقيم أساورهم على أساس منتظم، وقال الباحث نواديوتو إيسيوبو: "إن كمية وتصنيف البكتيريا التي وجدناها على الأساور تظهر أن هناك حاجة للتطهير المنتظم لهذه الأسطح".