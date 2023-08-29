شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق مهمة Aditya-L1 الشمسية فى 2 سبتمبر بعد نجاح مهمة Chandrayaan-3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح مهمة Chandrayaan-3 إلى القمر، أعلنت وكالة الفضاء الهندية ISRO أن أول مهمة شمسية للهند Aditya-L1 لدراسة الشمس سيتم إطلاقها في 2 سبتمبرمن ميناء سريهاريكوتا الفضائي.

وتم تصميم المركبة الفضائية Aditya-L1 لتوفير عمليات رصد عن بعد للهالة الشمسية وعمليات رصد في الموقع للرياح الشمسية عند L1 (نقطة لاغرانج بين الشمس والأرض)، والتي تبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وفقاً لموقع gadgets360.

"نقاط لاغرانج" هي مواقع في الفضاء حيث تنتج قوى الجاذبية للشمس والأرض مناطق محسنة من الجذب والتنافر، ويمكن استخدامها بواسطة المركبات الفضائية لتقليل استهلاك الوقود اللازم للبقاء في الموقع، وفقًا لوكالة ناسا، وتم تسمية نقاط لاغرانج على اسم عالم الرياضيات الإيطالي الفرنسي جوزيفي لويس لاغرانج.

وقالت وكالة الفضاء التي يقع مقرها في بنغالورو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المركبة الفضائية – وهى أول مرصد هندي فضائي لدراسة الشمس – سيتم إطلاقها باستخدام صاروخ PSLV-C57.

ستحمل مهمة Aditya-L1، التي تهدف إلى دراسة الشمس من مدار حول L1، سبع حمولات لمراقبة الغلاف الضوئي والكروموسفير والهالة - الطبقات الخارجية للشمس - في نطاقات موجية مختلفة، وقال مسؤول في ISRO إن Aditya-L1 هو جهد محلي بالكامل بمشاركة المؤسسات الوطنية.

وصل القمر الصناعي، الذي طوره مركز يو آر راو للأقمار الصناعية هنا، إلى ميناء سريهاريكوتا الفضائي التابع لـ ISRO في ولاية أندرا براديش، في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المخطط أن يتم وضعه في مدار هالة حول النقطة L1 لنظام الشمس والأرض.

وأشارت ISRO إلى أن القمر الصناعي الموجود في مدار الهالة حول النقطة L1 يتمتع بميزة كبيرة تتمثل في رؤية الشمس بشكل مستمر دون أن تعيق أي كواكب الرؤية أو تسبب الكسوف، وقالت "سيوفر هذا ميزة أكبر لمراقبة الأنشطة الشمسية وتأثيرها على الطقس الفضائي في الوقت الحقيقي".