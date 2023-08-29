شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح قريبا للمستخدمين إرسال الصور والفيديوهات بـ"الجودة الأصلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتساب يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من بدء طرح ميزة لإرسال صور ومقاطع فيديو عالية الدقة.

وكما رصد موقع WABetaInfo، سيتضمن التطبيق خيارًا "لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو ذات الجودة الأصلية"، وقد تم طرح التحديث بشكل تجريبي في WhatsApp لنظام Android الإصدار 2.23.18.12.



صور وفيديوهات واتس اب عالية الدقة ووفقًا للتقرير، سيتعامل التطبيق مع الصور ومقاطع الفيديو كملفات، وسيكون هناك خيار جديد "للاختيار من المعرض" في منتقي المستندات بالتطبيق والذي يشير إلى القدرة على إرسال صور ومقاطع فيديو أصلية عالية الجودة.صور وفيديوهات واتس اب عالية الدقة في وقت سابق من هذا الشهر، أطلق تطبيق واتساب القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة على المنصة، وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة أيضًا، يقوم واتساب بضغط الصور قبل إرسالها، حيث إن القدرة على إرسال الصور ومقاطع الفيديو ذات الجودة الأصلية يعد تغييرًا مرحبًا به.

ويمكن للمستخدمين إرسال صورة عالية الدقة عن طريق اختيار خيار "الجودة العالية" الذي يمكن رؤيته أثناء إرسال الصورة، كما أن الصورة المرسلة بجودة عالية ستكون HD حتى يعرف المتلقي أن الصورة مرسلة باستخدام هذه الميزة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة تقتصر على الصور المشتركة ضمن محادثاتك.