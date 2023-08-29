تكنولوجيا: نظام Windows 10 يحصل على تغييرات جديدة في File Explorer مع تحديث مفاجئ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت قد اكدت شركة مايكروسوفت أنها لن تتلقى أي تحديثات رئيسية بعد الآن. وكان من المفترض أن يكون الإصدار 22H2 هو التحديث النهائي للميزات لنظام التشغيل الشهير.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة لا يمكنها إلا أن تقدم ميزات جديدة لنظام Windows 10، إذ أن النظام يحصل الآن على تغيير مفاجئ في File Explorer.

وكما ذكرت Neowin، أصدرت مايكروسوفت مؤخرًا تحديثًا غير أمني لنظام Windows 10 يتضمن تطبيق Windows Backup وزرًا جديدًا في File Explorer لنسخ الملفات احتياطيًا إلى OneDrive.

يعد تطبيق Windows Backup الجديد إصدارًا مبسطًا من أداة النسخ الاحتياطي السابقة في Windows 10. فهو ويسهل نسخ ملفاتك احتياطيًا على محرك أقراص محلي أو إلى OneDrive.

ويشير المنفذ إلى أن الزر الجديد في File Explorer يجعل من السهل عمل نسخة احتياطية من المستندات والصور والتنزيلات والملفات الأخرى على OneDrive. وعند النقر فوق الزر، سيقوم OneDrive تلقائيًا بنسخ الملفات المحددةاحتياطيًا إلى السحابة.

لم تعلن مايكروسوفت رسميًا بعد عن زر “بدء النسخ الاحتياطي” الجديد. ومع ذلك، اكتشف Neowin حلاً بديلاً. يمكنك تمكين هذه الميزة على جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام Windows 10 عن طريق تنزيل ViVeTool من GitHub.

قبل ذلك، تأكد من تسجيلك في برنامج OneDrive Insider Preview وتنزيل Windows 10 KB5029331.

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