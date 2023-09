تكنولوجيا: تحديث Nothing OS 2.0 يصل لهاتف Nothing Phone (1)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتف Nothing Phone (1) الآن على التحديث الجديد Nothing OS 2.0. ويعتمد هذا الاصدار على نظام تشغيل Android 13.

تم إطلاق الهاتف الذكي في الأصل بنظام Android 12 وحصل على إصدار 13 مع واجهة Nothing OS 1.5. ويعتبر تحديث Nothing OS المستقبلي المستند إلى نظام Android 14 في مرحلة تجريبية.

وتبلغ مساحة تحديث Nothing OS 2.0 أقل من ١ غيغابايت، ويركز هذا الإصدار على تحديث تصميم عناصر واجهة المستخدم Nothing وأصبح مشغل Nothing الآن يتميز بتصميم شبكي محسّن، فهو يتيح لك إخفاء تسميات الأيقونات، كما ان المجلدات أكثر قابلية للتخصيص أيضًا.

أصبحت واجهة Glyph الآن ايضاً في الإصدار 2.0 بالإضافة إلى ميزتين جديدتين. أولاً، تسمح الإشعارات الأساسية لجهات الاتصال والتطبيقات المحددة بترك إشعار مستمر.

ثانيًا، يمكن استخدام Glyph Torch كمصباح كهربائي عند الضغط لفترة طويلة على مفتاح Torch في مركز الإشعارات.

كما تتيح لك التطبيقات المستنسخة استخدام حسابات متعددة في التطبيقات التي لا تدعمها أصلاً. ويتيح لك App Locker إخفاء التطبيقات الحساسة خلف المصادقة البيومترية.

