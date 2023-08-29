تكنولوجيا: سماعات Huawei FreeBuds 5 متاحة الآن باللون الأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة هواوي سماعات الأذن FreeBuds 5 التي تتميز بتصميم فريد على شكل قطرة الماء، وكانت قد قدمت هواوي السماعات باللون الفضي والابيض والبرتقالي.

والآن، فهي متاحة للشراء في الصين بلون الازرق الجديد الذي يطلق عليه Galaxy Blue الجديد.

تبلغ تكلفة سماعة Huawei FreeBuds 5 ذات اللون الأزرق الجديد 999 يوانًا (حوالي 137 دولارًا أمريكيًا) في الصين. أما بالنسبة لتوفرها عالميًا، فلم يتم تأكيد التفاصيل المحددة بعد.

توفر سماعات FreeBuds 5 جميع الميزات التي تتوقعها من سماعات الأذن اللاسلكية المتميزة، ولكن تصميمها الفريد على شكل قطرة الماء هو ما يبرزها حقًا.

فعلى عكس معظم سماعات الأذن، التي إما تحتوي على جذع أو لا، تتميز سماعات FreeBuds 5 بتصميم على شكل قطرة الماء لكي تتناسب مع الأذن. ويخلق هذا التصميم مساحة أكبر للبشرة، مما يساعد على تحسين الراحة والثبات.

تدعم سماعات FreeBuds 5 برامج الترميز L2HC وLDAC، والتي تسمح ببث الصوت عالي الدقة. كما أنها توفر الصوت المكاني على أجهزة HarmonyOS 3، بالاضافة إلى ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC)، وضبط EQ الديناميكي.

وتدعي شركة هواوي أنها تستخدم خوارزمية تكيفية لقناة الأذن والتي توفر تقليلًا أفضل للضوضاء من خلال التكيف مع شكل أذن المستخدم.

تتميز سماعات الأذن بوحدة تشغيل مقاس 11 ملم وتتصل باستخدام Bluetooth 5.2. كما أنها تدعم الاقتران متعدد النقاط.

يقال إن سماعات الأذن توفر ما يصل إلى 5 ساعات من وقت التشغيل، والتي يمكن تمديدها إلى 30 ساعة مع حافظة الشحن. ويتم شحن الحافظة عبر USB-C وهي تدعم ايضًا الشحن اللاسلكي.

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