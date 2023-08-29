شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن نسخة جديدة من ChatGPT .. تستهدف الشركات ورواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI خدمة ChatGPT Enterprise، وهو خدمة مدفوعة تركز على الأعمال، فيما تقول الشركة إنها لن تقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بها على أى بيانات أو محادثات تجارية بموجب الخطة الجديدة.

وكتبت الشركة في منشور لها حول مميزات النسخة الجديدة: "نماذجنا لا تتعلم من استخدامك"، بالإضافة إلى ذلك، يقوم الاصدار الجديد بتشفير محادثات العمل وهو متوافق مع SOC 2.

وتقول OpenAI إن الشركات بما في ذلك Block وCanva وCarlyle وThe Estée Lauder Companies وPwC وZapier قامت بالفعل باختبار ChatGPT Enterprise.

ويوفر ChatGPT Enterprise وصولاً أسرع بمرتين إلى GPT-4 (نفس الطراز من ChatGPT Pro ) ولكن بدون حدود للاستخدام - ومع سياق معزز يبلغ 32000 رمز، مما يسمح لنموذج الذكاء الاصطناعي بمعالجة ما يصل إلى أربعة أضعاف نص الإدخال/الإخراج مقابل 20 دولارًا شهريًا.

وتتضمن "الباقة" التي تركز على الأعمال أيضًا وصولاً غير محدود إلى تحليل البيانات المتقدم (المعروف سابقًا باسم Code Interpreter)، مما يسمح للفرق بتحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة.

ويمنح اشتراك الأعمال الشركات وحدة تحكم إدارية، مما يسمح بإدارة مجمعة لاستخدام الموظفين، ويتضمن ذلك القدرة على إنشاء قوالب دردشة مشتركة للفرق التي تشترك في مسارات عمل مشتركة، كما أنه يوفر للشركات أرصدة مجانية لواجهة برمجة تطبيقات OpenAI، والتي يمكن استخدامها لروبوتات الدردشة المخصصة وغيرها من النصوص المخصصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسيحصل عملاء الأعمال أيضًا على لوحة معلومات تحليلية للحصول على "رؤى الاستخدام" داخل مؤسساتهم.

ومع تركيز الإطلاق اليوم على الشركات الكبيرة، تقول OpenAI إن نسخة للشركات الصغيرة ستصل في مرحلة ما في المستقبل، وقد صرح COO Brian Lightcap لـ CNBC اليوم أن البدء بعملاء مؤسسيين أكثر قوة "يمنحنا طريقة أكثر قليلاً للتعامل مع الفرق بطريقة عملية وفهم كيف تبدو حركة النشر قبل أن نفتحها بالكامل.