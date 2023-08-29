شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح قريبا ميزة لتشفير المكالمات الصوتية.. لحماية الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق واتساب مؤخرًا القدرة على إرسال واستقبال مقاطع الفيديو عالية الدقة على التطبيق، والآن ظهر تقرير جديد عبر الإنترنت يكشف أن تطبيق المراسلة يعمل على ميزة خصوصية جديدة من شأنها حماية عنوان IP في المكالمات الشخصية مما يزيد من حماية خصوصية المستخدمين.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإن ميزة الخصوصية الجديدة في واتساب ستحمي "عنوان IP" للمستخدمين أثناء المكالمات، فيما يكشف التقرير أن واتساب يخطط لإضافة ميزة جديدة مباشرة ضمن شاشة إعدادات مكالمات الخصوصية.

وجاء في التقرير أن هذا يجعل من الصعب على الأشخاص المشاركين في المكالمة استنتاج موقعك عن طريق الترحيل الآمن عبر خوادم واتساب، ومع ذلك، نظرًا لأن خوادم واتساب ستنقل اتصالك بشكل آمن أثناء إجراء مكالمة، فإن المكالمة "قد تتأثر الجودة قليلاً عند تمكين خيار الخصوصية هذا، وهذه المقايضة بين الخصوصية المحسنة والتدهور الطفيف المحتمل في جودة المكالمة هي نتيجة لعمليات التشفير والتوجيه من خلال خوادم واتساب المشاركة في ميزة ترحيل الخصوصية".

ومن خلال هذه الميزة، يهدف واتساب إلى تزويد مستخدميه بطبقة إضافية من الحماية ضد أي محاولات محتملة لتتبع موقعهم الفعلي بناءً على بيانات المكالمات، لكن الميزة حاليًا في مرحلة الاختبار وهي متاحة لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد.