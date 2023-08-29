شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة البيتكوين 0.26% لتصل إلى 26 ألف دولار خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء، إلى جانب عملة "الأثير" والعديد من العملات المشفرة الأخرى، حيث شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0.26%، ليتم تداولها عند 26,087 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم تشهد الأصول الرقمية الأكثر استخدامًا في العالم أي تغييرات ملحوظة في نقطة سعرها، وتمكنت أغلى عملة مشفرة من النمو بمقدار 39 دولارًا فقط على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع سعر الأثير بنسبة 0.34 % اليوم الثلاثاء، ثانى أغلى الأصول المشفرة بعد بيتكوين، حيث تم تداول ETH بسعر 1653 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.21 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولكن قيمتها البالغة 1.05 تريليون دولار، ظلت دون تغيير منذ يوم الاثنين، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، شهد عدد صغير من العملات المشفرة خسائر اليوم الثلاثاء، وتشمل هذه Tron، وBitcoin Cash، وLeo، وQtum، وAugur، وCircuits of Value.