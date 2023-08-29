تكنولوجيا: الكشف عن تحديثات تصميم هاتف Huawei Mate 60 RS في تسريبات جديدة قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع بالفعل أن تبدو الهواتف الذكية الرائدة التالية غير القابلة للطي من هواوي أشبه بنظيراتها من هواتف Mate 40 أكثر من تلك الموجودة في سلسلة Mate 50.

ومع ذلك، يبدو الآن أن الإصدار الأعلى قد يختلف قليلاً مع شاشة جديدة.

تم نشر صور مسربة على منصة Weibo بواسطة Digital Chat Station للهاتف الذكي Mate 60 RS، وتكشف هذه الصور عن حدبة الكاميرا الكبيرة على الجهة الخلفية.

كما إنها تختلف عن تلك الموجودة في 50 RS في بعض النواحي، حيث يبدو أنها تحتوي على ثلاثة إلى اربعة عدسات مرتبة في تشكيل علامة زائد جديدة حول فتحة دائرية مركزية والتي من المحتمل أن تحتوي على علامتها التجارية XMAGE.

ومع ذلك، تم تصوير “60 RS” أيضًا بشكل واضح على أنه يتخلص من شاشة العرض القديمة (والواسعة) لـ 50 Pro و50 RS لصالح شيء جديد.

فقد تم التفكير في الثقب الديناميكي (الواسع تقريبًا) على شكل Dynamic Island للاستفادة من إعداد Live Window الجديد المخبأ في HarmonyOS 4.0.

قد تكون الشاشة الجديدة منحنية نحو إطار رفيع آخر من سلسلة Mate، والذي يدمج نظام مكبر الصوت المزدوج، في 60 RS.

ومع ذلك، لا توجد مؤشرات رسمية على أن أي هاتف رئيسي جديد من شركة هواوي سيتحول بالفعل إلى هذا التصميم الجديد، ولا حتى الإصدار المتطور الذي يحمل علامة Porsche Design، حتى الآن.

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