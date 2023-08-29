أفضل 7 أدوات تستعمل الذكاء الاصطناعي تساعد المصممين

الذكاء الاصطناعي يتعمق في كل مجالات الحياة وكل الأعمال الآن لديها تطبيق ذكي (او عدة تطبيقات) يستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة كل من يعمل في هذا المجال، البرمجة مثلًا يمكن كتابة أكواد واستكمال اكواد كثيرة باستعمال ChatGPT فقط، وكذلك التصميم والرسم والفيديو، في هذا المقال سنتحدث عن مجال التصميم والمصممين وأدوت تستغل الذكاء الاصطناعي في المساعدة في عملهم، فتابع معنا.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المصممين؟

قبل ان نباشر الحديث عن الأدوات يجب ان تعلم القاعدة هنا ان هذه الأدوات ليست أدوات انشاء تصاميم كاملة من الصفر لتسليمها الى العميل، أعني لا تظن انك ستدخل الى الأداة وتكتب انك تريد تصميم شعار لشركة تختص بأحد المنتجات وستخرج لك الأداة بالتصميم وانتهت المهمة، بالطبع لا انت تحلم بهذا الشكل، لكن ما ستحصل عليه هو ايحاء او شيء تبدأ به التصميم الخاص بك، وبعض النصائح او الألوان، او حتى بعض التصاميم التي تُعدل عليها بعد ذلك للوصول الى التصميم الأمثل، هكذا نستطيع البدأ بالحديث عن أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها.

أداة Midjourney

تعتبر هذه الأداة الأشهر الآن، Midjourney من أكثر الأدوات التي يمكنك استعمالها واشهر أداة يستعملها الناس الآن، وقد تطورت هذه الأداة بشكل كبير لدرجة تجعل الصور اقرب للواقع، بعض الصور التي تخرج من هذه الأداة مُتقنة للغاية لدرجة انك ستشعر بأن هذه الصور حقيقية وليست من تصميم الذكاء الاصطناعي، أحد ابرز الصور التي تم انشائها بهذه الأداة هي صور بابا الفاتيكان فرانسيس العصري والتي انتشرت لفترة وظن العديد من الناس انها حقيقية، الأداة ليست مجانية بالكامل ولكن يمكنك استعمالها بشكل مجاني في أي حال من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وانصحك بتجربتها فهي أداة جيدة جدًا.

أداة Dall-E 2

الأداة التي بدأت كل هذا، هي من برمجة شركة Open.ai التي بدأت هوجة الذكاء الاصطناعي الأخير بروبوت ChatGPT للمحادثات ومن ثم مكنت المستخدمين من الدخول في عالم التصميم باستعماله، أداة Dall-E 2 تحسنت بشكل كبير منذ ان صدرت وتُخرج صور ممتازة جدًا بناء على الوصف الذي توصفه في الصورة، الأداة ممتازة ولازالت مجانية من Open.ai فجربها بالتأكيد

أداة flair

أداة flair تستغل الذكاء الاصطناعي للخروج بتصاميم من أجل الماركات والدعايا بشكل أكبر، يمكنك اخذ كل منتج ووضعه في التصميم ومن ثم انشاء تفاصيل تخص هذا التصميم وهذا المنتج، كأن تضع زجاجة عطر وتضع ورائها خلفية من الطبيعة، فكل ما عليك فعله ان تقوم بوضع صورة زجاجة العطر في شاشة التصميم، من ثم كتابة ما تريده حول الصورة ما الخلفية التي تريد وما العناصر التي ستكون في الصورة أمامك والأداة ستفهم ذلك وتُصمم ما تريد، ليست الأداة مجانية فهي باشتراك شهري 10 دولارات فلا أرى اهمية من الاشتراك بها الا اذا كنت تتربح من التصاميم.

أداة Adobe firefly

هل كنت تتوقع ان تترك Adobe هذا الخط بدون الدخول فيه؟ شركة Adobe أيضًا لديها أداة لازالت تجريبية حتى الآن ولكن بها مجموعة من الأجزاء التي تخص المصممين التي ستُذهلك، بعيدًا عن انشاء صور عن طريق النصوص فهذه اول أداة لكن هناك أدوات أخرى مثل Generative fill التي يمكنها تغيير الصورة بشكل كامل، تخيل ان تكون لديك صورة وانت واقف لكن هناك شيء أمامك يُخفي جزء من جسمك وتريد ان تزيله وتجعل صورتك كاملة، فقط قم بتحديد هذا الشيء ومن ثم اخبار الأداة بما تريد والأداة ستقوم بذلك، او ان تقوم بتغيير ملابسك كلها، الأمر مذهل بهذه الأداة

لا يتوقف الأمر هنا بل هناك الـSketch to image وهي جزء آخر من الأداة يمكنك رفع اي رسمة وترك الأداة تقوم بتلوينها واضافة لها التأثيرات المطلوبة للخروج بصورة كاملة بجودة عالية جدًا، غير أداة Generative Color لتغيير ألوان أي صورة وتغيير الـColor palette بالكامل، او أداة Text effects التي تضيف الى اي نص تأثيرات ورسومات مختلفة شكلها جديد، وأخيرًا اداة 3D to image التي تسمح لك بتصميم ثلاثي الأبعاد ومن ثم تحويلها الى صورة فهذه الأدوات كلها ممتازة من Adobe

أداة Illustroke

أداة مختصة بالتصميم الكامل بشكل عام، يمكن القول بأن هذه الأداة ستساعدك في اخراج اي صورة بشكل شبه نهائي لتُعدل عليها بعد ذلك على الموقع ومن تحويل كل الصور بصيغة SVG، أي أنك تقوم بتحميل Vectors هنا لا صور PNG عادية، بالتالي يمكنك التعديل عليها أكثر على الكمبيوتر بعد ذلك للوصول الى صورة افضل في الاجمال، الأداة تستعمل Tokens للتصميم ويمكنك شراء الـTokens منها الـ50 وحدة بسعر 6 دولارات والـ200 وحدة بسعر 18 دولار.

أداة Cleanup pictures

هذه الأداة مختلفة بعض الشيء، هي لا تُصمم شيء بل هي تُساعد في ازالة أي عناصر تريد التخلص منها من الصورة، كأن تمسح الساعة التي ترتديها مثلًا او تُزيل أي عنصر من الخلفية بسهولة، الأمر ممتاز وجيد جدًا، اعني انا جربت فكرة ازالة الساعة هذه من الصورة وقد حدث وازالت الأداة ساعتي من يدي وكانت التفاصيل ممتازة حتى تفاصيل شعيرات يدي اسفل الساعة كنت شبه مضبوطة كأداة مجانية، فهذه الأداة ترشيح آخر مننا.

أداة Looka

أداة Looka تستغل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في انشاء رسومات تخص الشركات والدعايا والإعلان، يمكنك انشاء أي Logo وIdentitiy كاملة لأي شركة عن طريق هذه الأداة، واعني بإنشاء بأنك ستُنهي 80% من العمل عن طريق هذه الأداة فقط، وتخرج بالفعل بتصاميم مُذهلة بشكل كبير لدرجة ان بعض التصاميم ستستعملها بدون ان تحتاج ان تُعدل فيها، فهذه أداة ممتازة جدًا.

الذكاء الاصطناعي يسيطر على كل شيء

استهدف هنا الحديث عن نظرية المؤامرة بأن الذكاء الاصطناعي سيستبدلك، هذا غير حقيقي الذكاء الاصطناعي لا يستطيع استبدالك بل هو بالمرة يحتاجك لأن تعلمه ولأن تزيد معرفته ليستطيع مساعدتك بشكل أكبر، لذلك لا تتوقع ان الذكاء الاصطناعي سيستبدلك.