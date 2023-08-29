شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حسابك على X و"لينكد إن" بدون "باسوورد" قريبا .. يدعمان Passkey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الـ Passkey أو "مفاتيح المرور" نوعًا جديدًا من الأدوات التى تستخدم في عملية تسجيل الدخول لحسابات المستخدمين على المنصات بدون كلمة مرور ، وهو اتجاه أكثر أمانا تتبناه شركات التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة، بما فى ذلك جوجل وأبل.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فكشف "ستيف موسر"، أحد خبراء فك ترميز التطبيقات، أن ميزة Passkey قد تصل قريبا إلى LinkedIn وX المملوكة لإيلون ماسك، وقال في منشور له :"استنادًا إلى النتائج الواردة في كود كل تطبيق على حدة فإن X ولينكدإن يعملان حاليا على دعم ميزة Passkey".

وفقًا لموسر، لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ X وLinkedIn فى دعم Passkey، وأضاف: "ومع ذلك، فإن حقيقة أنهما يعملان عليها تعد علامة إيجابية لمستقبل المصادقة بدون كلمة مرور".

كيف تختلف مفاتيح المرور عن كلمات المرور؟

تعتمد Passkey على زوج من مفاتيح التشفير، يتم تخزين "المفتاح العام" على موقع الويب أو التطبيق الذي تقوم بتسجيل الدخول إليه، ويتم تخزين "المفتاح الخاص" على جهازك، وعند تسجيل الدخول، يقوم جهازك بإنشاء مفتاح مرور مشفر باستخدام المفتاح العام، حيث يقوم موقع الويب أو التطبيق بعد ذلك بفك تشفير مفتاح المرور باستخدام مفتاحه الخاص للتحقق من هويتك.

وتعد "مفاتيح المرور" أكثر أمانًا من كلمات المرور لأنه لا يتم تخزينها بنص عادي على أي خادم، وهذا يعني أنه حتى لو تم اختراق موقع ويب أو تطبيق، فلا يمكن سرقة مفاتيح المرور الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك، تعد مفاتيح المرور أكثر مقاومة لهجمات التصيد الاحتيالي لأنه لا يمكن تخمينها أو فرضها.

وتعد مفاتيح المرور أيضًا أسهل في الاستخدام من كلمات المرور، لأنها ومعلا تحتاج إلى تذكر كلمة مرور طويلةقدة، وبدلاً من ذلك، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام طريقة المصادقة البيومترية لجهازك، مثل Face ID أو Touch ID.

تعتمد كل من جوجل وأبل مفاتيح المرور، حيث طرحت جوجل بالفعل الدعم لمفاتيح المرور في Chrome وAndroid وتدعم أبل مفاتيح المرور في iOS 16 وiPadOS 16 وmacOS Ventura.