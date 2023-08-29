شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم نصائح أفضل وقت لحجز رحلات الطيران .. الميزة تصل الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Google Flights بالفعل العديد من الطرق للمستخدمين للعثور على تذاكر الطيران بأسعار معقولة، حيث يأتي محرك البحث مزودًا بميزات مثل تتبع ومقارنة الأسعار، لتحسين الأمور والعثور علي أفضل حجز رحلات طيران، إلا أن الشركة طرحت تحديث جديد سيوفر مزيد من المميزات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أعلنت جوجل عن ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المسافرين في العثور على الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران، وهى ميزة "Insights"، والتي ستقترح على المستخدمين الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران بأرخص الأسعار بناءً على البيانات التاريخية لتلك الرحلة على وجه الخصوص، وسيتيح للمستخدمين معرفة متى كانت الأسعار في أدنى مستوياتها لمساعدتهم على فهم ما إذا كانوا سيحجزون الآن أو ينتظرون وقتًا آخر للحصول على أفضل سعر ممكن.

وسيبدأ طرح رؤى Google Flights هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك جوجل بالفعل عددًا كبيرًا من الميزات المعروضة لمساعدة المستخدمين في العثور على أرخص تذاكر الطيران الممكنة،

وبصرف النظر عن Insights الجديدة، تدير جوجل أيضًا مشروعًا تجريبيًا يعرض علامة ضمان سعر الرحلات الجوية، وهذا يعني أن جوجل تضمن عدم انخفاض أسعار التذاكر أكثر قبل المغادرة، وفي حالة حدوث ذلك، ستقوم جوجل برد الفرق عبر Google Pay .