شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. دراسة تحذر من نظافة سوارات ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، بما في ذلك عزم الهند إطلاق مهمة Aditya-L1 الشمسية فى 2 سبتمبر بعد نجاح مهمة Chandrayaan-3، إضافة إلى كشف واتس آب عن ميزة تشفير جديدة، وفيما يلى نعرض أبرز الاخبار كما يلى:

كشفت دراسة جديدة نشرت بمجلة Advances in Infectious Diseases عن أن سوار ساعة أبل الذكية قد يكون أرض خصبة للبكتيريا، حيث يتعمق البحث في هذه القضية، ويجد أنواعًا معينة من أحزمة Apple Watch والمستويات الأعلى من البكتيريا.

بعد نجاح مهمة Chandrayaan-3 إلى القمر، أعلنت وكالة الفضاء الهندية ISRO أن أول مهمة شمسية للهند Aditya-L1 لدراسة الشمس سيتم إطلاقها في 2 سبتمبرمن ميناء سريهاريكوتا الفضائي.

كشف تقرير حديث أن تطبيق واتساب يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من بدء طرح ميزة لإرسال صور ومقاطع فيديو عالية الدقة.

أطلقت OpenAI خدمة ChatGPT Enterprise، وهو خدمة مدفوعة تركز على الأعمال، فيما تقول الشركة إنها لن تقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بها على أى بيانات أو محادثات تجارية بموجب الخطة الجديدة.

طرح تطبيق واتساب مؤخرًا القدرة على إرسال واستقبال مقاطع الفيديو عالية الدقة على التطبيق، والآن ظهر تقرير جديد عبر الإنترنت يكشف أن تطبيق المراسلة يعمل على ميزة خصوصية جديدة من شأنها حماية عنوان IP في المكالمات الشخصية مما يزيد من حماية خصوصية المستخدمين.

ارتفع سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء، إلى جانب عملة "الأثير" والعديد من العملات المشفرة الأخرى، حيث شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0.26%، ليتم تداولها عند 26,087 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم تشهد الأصول الرقمية الأكثر استخدامًا في العالم أي تغييرات ملحوظة في نقطة سعرها، وتمكنت أغلى عملة مشفرة من النمو بمقدار 39 دولارًا فقط على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

فى شهر مارس، سعت شركة OpenAI إلى تجنب المخاوف من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى ChatGPT الذى يتمتع بشعبية كبيرة، فى تضخيم حملات التضليل السياسي بشكل خطير، وذلك من خلال تحديث سياسة الاستخدام الخاصة بالشركة لحظر مثل هذا السلوك صراحةً.

تعد الـ Passkey أو "مفاتيح المرور" نوعًا جديدًا من الأدوات التى تستخدم في عملية تسجيل الدخول لحسابات المستخدمين على المنصات بدون كلمة مرور، وهو اتجاه أكثر أمانا تتبناه شركات التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة، بما فى ذلك جوجل وأبل.