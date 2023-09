تكنولوجيا: علامة HONOR تتعاون مع صانعي المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تخيل مستقبل الهواتف الذكية، ومع مجلة TIME 100 لمناقشة مستقبل الأناقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بدء مؤتمر IFA، تعاونت علامة HONOR مع بعض من صانعي المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي والمُسمى ” AIGC” لعرض تصورهم وأفكارهم عن مستقبل الهواتف الذكية.

الصور المُرفقة والناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي تعبر عن المواضيع التالية:

ai_reflections: https://www.instagram.com/ai_reflections/

Bamgamesofc: https://www.instagram.com/bamgamesofc/

Artifauxreal: https://www.instagram.com/artifauxreal/

Astrodeum: https://www.instagram.com/astrodeum/

the.stars.collector: https://www.instagram.com/the.stars.collector/

ستمنحنا الصور المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي (AIGC) آفاقاً رائعة لما هو ممكن عندما تلتقي التكنولوجيا بالموضة؛ يحمل هذا الإنجاز إمكانات هائلة للترفيه والتعبير عن الذات ويوفر لنا لمحة عن المستقبل، حيث تستمر الحدود بين الواقع والعالم الرقمي في التلاشي.

ومع هذه الصور المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي (AIGC) يمكن تخيل ما ستكشف عنه HONOR في مؤتمر IFA 2023.

وضمن هذه المشاركة أعلنت HONOR عن إطلاق مفهوم جديد للهواتف الذكية سيكسر الحدود بين التكنولوجيا والموضة، عبر إعلانها عن التعاون مع مجلة TIME 100 حيث ترحب بالجميع من أجل مناقشة مستقبل الأناقة مع TIME، وذلك مع بداية رحلة جديدة لاكتشاف التقارب بين التكنولوجيا، الأناقة، الاستدامة وأسلوب الحياة.

كيف يمكن لتطور التكنولوجيا من تغيير أساليب الحياة للأشخاص؟

كيف يمكن للتقنيات الحديثة من تشكيل مستقبل الموضة وأسلوب الحياة؟

ما هي الاحتمالات المتوقعة لأسلوب الحياة الجديد عند التقاء التقنيات الحديثة مع الموضة العصرية؟

كإعلان تشويقي لمؤتمر IFA 2023، دفعت جميع الأسئلة المذكورة أعلاه علامة HONOR إلى اتخاذ الخطوة التالية، والتي جمعت بين التكنولوجيا والموضة معاً.

إليكم مقتطفات من أعمال أفضل المبدعين في الصناعة أثناء توحيد جهودهم مع HONOR والتركيز على التكنولوجيا التي تعيد تشكيل نمط الحياة في المستقبل، من خلال مفاهيم مستقبلية جديدة كلياً.

انستغرام: https://www.instagram.com/p/Cwfg2NmA9jT/

تويتر:

Digitalization is rapidly changing the way we design, shop, and experience the world. Hear from some of fashion's top minds when our full video premieres at IFA Berlin 2023 with @Honorglobal #UnfoldTomorrowsLifestyle #HONORIFA2023



Sponsored by Honor pic.twitter.com/ANVU4OcMbR