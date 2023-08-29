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تكنولوجيا: شركة “Nothing” تطرح نظام التشغيل هاتف (1)Phone  OS 2.0​​ بالإضافة إلى تحديث لكاميرا هاتف ​​Phone(2)

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يسرّ شركة “Nothing“، وهي شركة التكنولوجيا الاستهلاكية القائمة في لندن،

عن الوفاء بوعدها عبر طرح نظام التشغيل OS 2.0 الجديد لمستخدمي هاتف (1)Phone. ويوفر هذا النظام للمستخدمين مزايا جديدة وقدرة إضافية على ضبط الإعدادات وفقاً لتفضيلاتهم الشخصية وقدرات وظيفية معزّزة، ما يشير إلى انطلاق مرحلة جديدة لهاتف “Nothing” الذكي ويؤكد على مواصلة التزامنا بالارتقاء بتجربة مستخدمي الأجيال السابقة من هواتفنا الذكية. 

والجدير بالذكر أنّ نظام التشغيل OS 2.0 أصبح متاحاً لمستخدمي هاتف Phone (2)  منذ إطلاقه الشهر الماضي، لكنّه بات اليوم متوفراً أيضاً وللمرة الأولى لمستخدمي هاتف Phone (1) ، الذين أصبح بإمكانهم استخدام البرنامج بوعي تامّ لكافة المزايا التي يقدّمها. ويمكنكم الاطلاع على قائمة مزايا نظام التشغيل OS 2.0 الكاملة عبر مدوّنة Nothing. 

بادرت شركة “Nothing” يوم الثلاثاء إلى تحديث هاتف (2)Phone  بنظام التشغيل الخاصّ بها OS 2.0.2a. ويهدف هذا التحديث بشكل أساسي إلى تعزيز أداء الكاميرا، في ظلّ التركيز على إجراء تحسينات في النطاق الديناميكي العالي وخيارات الإنارة المنخفضة ووضوح الوجه. وهو تحديث إضافي في النظام منذ إطلاق هاتف (2)Phone في يوليو الماضي. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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