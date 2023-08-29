تكنولوجيا: هاتف Oppo Find N3 Flip ينطلق بكاميرة ثلاثية وتصميم صدفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن هاتف Find N3 Flip، وهو أول إصدار صدفي قابل للطي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز Oppo Find N3 Flip بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.8 إنش، ودقة 1080 في 2520 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120Hz، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة زجاجية فائقة النحافة، وتصل الشاشة إلى أقصى نسبة سطوع 1600 nit.

أيضاً يضم الهاتف شاشة AMOLED في غطاء الشاشة بحجم 3.26 إنش والتي تدعم تشغيل التطبيقات، وعرض الويجت بمختلف أنواعها دون الحاجة لفتح الهاتف في البداية.

ويدعم هاتف N3 Flip رقاقة معالج Dimensity 9200، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

من جانب أخر يأتي الهاتف بإعدادات كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 114 درجة، ويأتي مستشعر portrait بدقة 32 ميجا بيكسل ويدعم تكبير بصري مرتين، كما تظهر علامة Hasselblad على إعدادات الكاميرة.

كما ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 13.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ويتوفر Find N3 Flip بثلاثة إختيارات في الألوان تتضمن الأسود، الوردي إلى جانب اللون الذهبي، على أن تقدم Oppo النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 932 دولار.

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