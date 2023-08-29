تكنولوجيا: vivo قد تدعم هاتف iQOO 12 Pro بكاميرة periscope بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية iQOO 12 Pro، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بكاميرة periscope بدقة 64 ميجا بيكسل.

لم تقدم علامة iQOO التجارية كاميرة بعدسات periscope في إصدارات الشركة، إلا أن أحدث التقارير تؤكد على أن vivo في طريقها لدفع كاميرة periscope في إصدارها المرتقب iQOO 12 Pro.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Digital Chat Station”، والتي أشير فيها إلى أن iQOO 12 Pro يأتي بكاميرة periscope بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً أكدت التفاصيل التي نشرت على منصة Weibo إلى أن شركة vivo تسعى لدعم الهاتف بمستشعر OmniVision OV64B بميزة تكبير بصري حتى 5 مرات.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف 12 Pro يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن تقدم OmniVision هذا المستشعر أيضاً، وهو مستشعر OV50H بحجم 1/1.28 وحجم بيكسل 1.2µm.

من جانب أخر لم تقدم التسريبات تفاصيل حول الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الكاميرة تأتي بدقة 50 ميجاب بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 150 درجة FoV وفتحة عدسات f/2.3.

يذكر أن إصدار iQOO القادم يضم رقاقة V3 ISP، ويأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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