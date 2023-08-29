تكنولوجيا: هاتف Mate 60 Pro أول إصدار من هواوي مميز بثلاثة من الثقوب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم رسمياً عن هاتف Mate 60 Pro الذي ينطلق بتصميم مميز بثلاثة من الثقوب في الشاشة، وسعر 960 دولار.

يتميز هاتف Mate 60 Pro بشاشة LTPO OLED بحجم 6.82 إنش، وعمق ألوان 10بت، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2720 في 1260 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، أيضاً يدعم الشاشة طبقة حماية من الجيل الثاني من زجاج “Kunlun”.

تعد الثقوب الثلاثة في الشاشة من أبرز المواصفات في هاتف Mate 60 Pro، والتي تتضمن كاميرة سيلفي بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر 3D لرسم خريطة لتقنية التعرف على الوجه.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم هواوي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يدعم التثبيت البصري، والتركيز PDAF مع عدسات متغيرة f/1.4-f/4.0.

كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.0، كما يدعم التثبيت البصري، والتركيز التلقائي.

وينطلق Huawei Mate 60 Pro في سوق الصين بميزة الرسائل عبر الأقمار الصناعية، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 88W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 20W.

أيضاً يعد هاتف Mate 60 Pro أول إصدار من هواوي يأتي بتحديث HarmonyOS 4.0، إلا أن العملاق الصيني لم تكشف عن فئة الرقاقة التي تدعم هذا الإصدار.

يذكر أن الهاتف يأتي بتصميم مميز بألوان ثنائية مع 4 من الإختيارات، على أن تتميز ألوان الأبيض والأخضر في الجزء العلوي بتصميم زجاجي، بينما تنطلق النماذج المميزة بألوان الأسود والبنفسجي بتصميم جلدي في الجزء العلوي.

ويتوفر Huawei Mate 60 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، ولقد كشف هواوي عن سعر النموذج المميز بذاكرة 12 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت الذي يتوفر بسعر 960 دولار.

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