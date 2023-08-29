تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy S24 Ultra بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر سامسونج في جذب الأضواء في ترقب للجيل الجديد من هواتف Galaxy S، ومن جديد تتجه التسريبات اليوم للكشف عن إختيارات التخزين المتاحة لأعلى إصدار في السلسلة القادمة Galaxy S24 Ultra.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة عبر @Tech_Reve على منصة X، حيث أكدت التسريبات على أن Galaxy S24 Ultra يأتي بسعة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت.

كما أوضحت التسريبات أن سامسونج تخطط لإطلاق نموذج بسعة تصل إلى 2 تيرابايت من الهاتف، وهي سعة كبيرة لتخزين محتوى الفيديو بأعلى دقة عرض، وأيضاً للتطبيقات والألعاب.

ويتميز النموذج الرئيسي من هاتف S24 Ultra بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت، على عكس المتوقع في الهواتف المميزة بالتكلفة المرتفعة والتي تنطلق في الفترة الأخيرة بسعة تخزين 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي.

يذكر أن هاتف Galaxy S23 Ultra الحالي انطلق بنموذج رئيسي يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، إلا أن التسريبات تشير إلى أن سامسونج تتجه لإختيار سعة أقل للتخزين في S24 Ultra لخفض مستوى سعر النموذج الرئيسي، كما توفر العملاق الكوري للمستخدمين إختيار بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت هذا العام.

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