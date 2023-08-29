شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهاكرز الطيب.. قراصنة إنترنت يحمون 75 ألف هاتف شخصى من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب التقرير، فإن هذه البرمجيات الخبيثة تعمل عن طريق تنزيل تطبيق على هاتف الشخص المستهدف، تحت اسم مستعار لا يتم اكتشافه، لمنح الوصول الكامل إلى الجهاز، وقد أدى اختراق WebDetetive إلى اختراق أكثر من 76000 جهاز تابع لعملاء برنامج Stalkerware، وأكثر من 1.5 جيجابايت من البيانات التي تم تحريرها من خوادم التطبيق، وفقًا للقراصنة.
فى حين أن TechCrunch لم تؤكد بشكل مستقل حذف بيانات الضحايا من خادم WebDetetive، إلا أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات التي شاركها المتسللون قدمت نظرة على ما تمكنوا من تحقيقه، وعملت TechCrunch أيضًا مع منظمة غير ربحية تقوم بتسجيل مجموعات البيانات المكشوفة، DDoSecrets، للتحقق من المعلومات وتحليلها.
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