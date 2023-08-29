شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهاكرز الطيب.. قراصنة إنترنت يحمون 75 ألف هاتف شخصى من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم مجموعة من قراصنة الإنترنت المجهولين أنهم تمكنوا من الوصول إلى سيرفرات شركة برامج التجسس WebDetetive وحذفوا معلومات خاصة باجهزة تم إختراقها، وذلك لحماية الضحايا من المراقبة، حسبما أفاد موقع TechCrunch، وهو ما يمنع أصحاب برامج التجسس من الوصول لأي بيانات جديدة من أهدافهم.

وتسمح برامج التجسس بالوصول غير المقيد إلى جهاز الضحية، سواء كان ذلك جهازًا حكوميًا يستخدمه لمراقبة المواطنين أو معتديًا يستخدمه لمطاردة أحد الناجين ، حيث يمكن لهذه البرامج مراقبة كل ما يكتبه الضحية، والاستماع إلى المكالمات الهاتفية وتتبع المواقع دون أن يراها أحد.



وبحسب التقرير، فإن هذه البرمجيات الخبيثة تعمل عن طريق تنزيل تطبيق على هاتف الشخص المستهدف، تحت اسم مستعار لا يتم اكتشافه، لمنح الوصول الكامل إلى الجهاز، وقد أدى اختراق WebDetetive إلى اختراق أكثر من 76000 جهاز تابع لعملاء برنامج Stalkerware، وأكثر من 1.5 جيجابايت من البيانات التي تم تحريرها من خوادم التطبيق، وفقًا للقراصنة.

فى حين أن TechCrunch لم تؤكد بشكل مستقل حذف بيانات الضحايا من خادم WebDetetive، إلا أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات التي شاركها المتسللون قدمت نظرة على ما تمكنوا من تحقيقه، وعملت TechCrunch أيضًا مع منظمة غير ربحية تقوم بتسجيل مجموعات البيانات المكشوفة، DDoSecrets، للتحقق من المعلومات وتحليلها.