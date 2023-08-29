شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق "Shiv Shakti Point" بموقع هبوطها على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تسمية البقعة القريبة من القطب الجنوبي للقمر، حيث هبطت المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3الأسبوع الماضي، باسم Shiv Shakti Point، وذلك خلال زيارتة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في بنغالورو مؤخرا، وفقاً لموقع space.

وقال مودي إن "Shiv" هو الإله الأعلى في الهندوسية، ويعد اسم "شيف شاكتي" مشتق من اسم "شيفا"، وهو أحد الآلهة الهندوسية الرئيسية وشاكتي، الطاقة الأنثوية الإلهية، والتي غالبًا ما يتم تصويرها على أنها زوجة شيفا.

وأضاف أن الموقع القمري الذي تحطمت فيه مركبة الهبوط فيكرام التابعة لـ Chandrayaan-2 في عام 2019 سيتم تسميته بنقطة تيرانجا، وهي أيضًا كلمة سنسكريتية، تُترجم "تيرانجا" إلى "ثلاثة ألوان" وتشير بالعامية إلى علم الهند ثلاثي الألوان، وقال مودي "سيكون هذا مصدر إلهام لكل جهد تبذله الهند".

لا تزال هذه الأسماء غير رسمية، حيث لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU)، وهي هيئة مقرها باريس تمنح أسماء رسمية للأجرام السماوية وخصائصها، ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت ISRO قد قدمت بالفعل الأسماء المعلنة إلى الاتحاد الفلكي الدولي.

وفي الوقت نفسه، فإن ثنائي مركبة الهبوط والمركبة الجوالة التي تشكل المهمة السطحية Chandrayaan-3 تحقق أقصى استفادة من فترة حياتها المخطط لها البالغة أسبوعين على القمر.

قامت مركبة الهبوط فيكرام بتشغيل حمولة على متنها تسمى تجربة تشاندرا الفيزيائية الحرارية السطحية (أو ChaSTE) لقياس درجة حرارة التربة القمرية على أعماق مختلفة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مثل هذه التجربة على جارنا السماوي.