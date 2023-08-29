شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Yahoo Mail يدعم أدوات الذكاء الاصطناعى.. هل يفكر فى منافسة جوجل ومايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت خدمة البريد الإلكترونى Yahoo Mail هى الخدمة الأشهر قبل عقد من الزمان عندما لم يكن هناك "جيميل"، وهو ما تغير بعد ظهور جوجل، إلا أن ياهو على مايبدو تحاول مواكبة التقدم، حيث طرحت مؤخرا تحديث جديد يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي فى بريدها الإلكترونى.

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، استفادت شركة Yahoo من منصة Google Cloud للذكاء الاصطناعي لبناء مجموعتها الخاصة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتم اختبارها مسبقًا على أجهزة iPhone ولكنها متاحة الآن للمستخدمين على متصفحات الويب.

وفقًا للتقرير، تضيف Yahoo ميزة تسوق تسمى Shopping Saver والتي ستمكن المستخدمين من العثور على بطاقات الهدايا وأكواد الخصم وائتمانات المتجر المخفية في صناديق البريد الوارد، ومساعدتهم على صياغة الرسائل لاستخدام هذه المدخرات حتى بعد الشراء، وتدعي شركة Yahoo أن Shopping Saver "فريد من نوعه بالنسبة لـ Yahoo Mail".

وقال جوش جاكوبسون، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Yahoo Mail، إن برنامج Shopping Saver "سيساعد المستخدمين على توفير الوقت والمال، واتخاذ خطوات نحو صندوق بريد وارد مساعد".

تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى وضع بحث محسّن، سيسمح الوضع للمستخدمين بطرح الأسئلة أو الاختيار من بين المطالبات المقترحة للعثور على رسائل البريد الإلكتروني القديمة بدلاً من كتابة الكلمات الرئيسية، يوجد أيضًا مساعد كتابة يرشد المستخدمين لاختيار النغمة الأكثر ملاءمة للبريد الإلكتروني، وأخيرًا، هناك ميزة ملخص الرسائل التي تسلط الضوء على المعلومات المهمة في البريد الإلكتروني.

وكان موقع Yahoo أحد أشهر محركات البحث والبريد الإلكتروني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي عام 2019، قام المالك السابق للشركة، Verizon، بحذف كل المحتوى الموجود في مجموعات Yahoo، ثم اشترت شركة Apollo Global Management شركتي Yahoo وAOL مقابل 5 مليارات دولار واستعادت اسم Yahoo.