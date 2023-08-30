شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف نمو مخاوف المستخدمين من الذكاء الاصطناعى بدلا من الإعجاب به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الأمريكيون أكثر قلقًا بشأن الذكاء الاصطناعي في الأشهر التسعة الماضية، حيث يشير استطلاع جديد أجراه مركز للأبحاث أن 52% من المشاركين يشعرون بالقلق مقارنة بإعجابهم بارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعى، وذلك بزيادة 14 نقطة منذ ديسمبر، وفى الوقت نفسه، قال 10% فقط إنهم متحمسون أكثر من قلقهم، في حين وصف 36% آخرون وجهات نظرهم بأنها متوازنة بنفس القدر .

وكتب مركز بيو للأبحاث في تدوينة اليوم : "إن القلق بشأن الذكاء الاصطناعي يفوق الإثارة في جميع المجموعات السكانية الرئيسية"، وقد مرت تسعة أشهر مليئة بالأحداث منذ آخر استطلاع أجراه مركز الابحاث للناس حول الذكاء الاصطناعي.

وتحول ChatGPT من OpenAI من أداة للغش في الواجبات المنزلية إلى اسم مألوف، وتسابق عالم الشركات - بما في ذلك أبرز شركات التكنولوجيا - لإثبات من هو الأكثر استثمارًا في الذكاء الاصطناعي التوليدي .

وقامت مايكروسوفت بتوصيل GPT-4 إلى Office و Windows ، وأطلقت جوجل برنامج الدردشة Bard الخاص بها مع إضافة مكونات الذكاء الاصطناعي للبحث، وقد أدت كتابة الذكاء الاصطناعي والفن التوليدي إلى إدخالات مثيرة للجدل في الصحافة وكتابة الكتب وإنتاج الأغاني وحتى بعض حملات سياسية.

ورغم أن الأميركيين الأصغر سنا ما زالوا أكثر قلقا من حماستهم، فإن وجهات نظرهم تميل إلى أن تكون أكثر إيجابية من نظرائهم الأكبر سنا، ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا، أعرب 42% عن قلقهم بشأن "الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية"، و17% أكثر حماسًا ، لكن من بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، يقول 61% إنهم يشعرون بالقلق في المقام الأول، في حين أن الإثارة تفوق القلق بنسبة 4% فقط.

كما استطلع مركز بيو للأبحاث آراء المشاركين حول الوعي بالذكاء الاصطناعي، ويبدو أنه كلما سمع المزيد من الناس عن اعتماده المتزايد، زاد شعورهم بعدم الارتياح، ويشير الاستطلاع إلى أن حوالي 90% من البالغين سمعوا الكثير (33%) أو القليل (56%) عن الذكاء الاصطناعي، مع نمو مجموعة "الكثير" بمقدار سبع نقاط منذ ديسمبر ، أولئك الذين سمعوا الكثير عن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يشعروا بالقلق أكثر مما كانوا عليه في ديسمبر: يفوق القلق الحماس (47 %إلى 15 % ) بين تلك الفئة الديموغرافية، مقارنة بـ 31 % مهتمين مقابل 23% متحمسين العام الماضي ، وحتى أولئك الذين سمعوا القليل عنها فقط، أعربوا عن وجهة نظر أكثر سلبية من المشاركين في استطلاع ديسمبر بمقدار 19 نقطة.

وعند تقسيم تأثير الذكاء الاصطناعي إلى فئات، تكون النتائج أكثر تباينًا ، من ناحية، قال 49% إن العثور على المنتجات والخدمات التي يهتمون بها عبر الإنترنت يساعد أكثر من الضرر (مقارنة بـ 15% يقولون إن العثور على المنتجات والخدمات يضرهم أكثر). لكن 53% أجابوا بأن الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية يضر أكثر من المساعدة، بينما قال 10% فقط أن ذلك يساعد أكثر في هذا المجال.

وتشمل المجالات الأخرى التي قال الأمريكيون الذين شملهم الاستطلاع أنها تساعد بشكل أكبر الشركات التي تصنع مركبات آمنة، والأطباء الذين يقدمون رعاية جيدة والأشخاص الذين يعتنون بصحتهم، وكانت فئات مثل العثور على معلومات دقيقة عبر الإنترنت، وتقديم خدمة عملاء عالية الجودة، وحفظ الشرطة للسلام، أقرب إلى الانقسام بين الإيجابية والسلبية.

وأجاب المستجيبون الحاصلون على التعليم العالي وبدونه بشكل مختلف، على سبيل المثال، كان خريجو الجامعات أكثر عرضة للنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أمرًا إيجابيًا في العثور على المنتجات والخدمات عبر الإنترنت ومساعدة الأطباء على تقديم رعاية جيدة (60% إيجابية بين خريجي الجامعات، و44% بين خريجي الجامعات).

لكن الأشخاص الحاصلين على "بعض الكليات أو أقل" كانوا أقل عرضة للنظر إليها على أنها سلبية فيما يتعلق بحماية المعلومات الخاصة (59% بين خريجي الجامعات، و50% بين الحاصلين على تعليم أقل)، وبشكل عام، كان أولئك الذين شملهم الاستطلاع والذين حصلوا على تعليم جامعي أكثر ميلاً إلى النظر إلى الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي.