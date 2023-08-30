تكنولوجيا: ساعة Oppo Watch 4 Pro تنطلق رسمياً مع ساعة Watch SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسمياً عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية، حيث انطلقت ساعة Oppo Watch 4 Pro بميزة ECG، وأيضاً قدمت العملاق الصيني ساعة Watch SE منخفضة التكلفة.

ساعة Oppo Watch 4 Pro

تنطلق ساعة Oppo Watch 4 Pro بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق 3 Pro، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بعدد من التحسينات في التكوينات الداخلية.

وتتميز الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ كبديل لتصميم الألومنيوم، لذا تأتي Watch 4 Pro بلمسة جمالية أفضل في التصميم، لكن مع هذا التصميم الأنيق تتميز الساعة بوزن أثقل 52.3 جرام مقارنة بوزن 37.5 في إصدار Oppo السابق.

بينما تأتي الساعة بتصميم من السيراميك في الجزء السفلي، لتفادي إحتكاك الساعة الذكية مع جلد المستخدم.

وتضم ساعة Oppo Watch 4 Pro شاشة LTPO AMOLED بحجم 1.91 إنش، ودقة عرض 378 في 396 بيكسل، وكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.

وتتوفر Watch 4 Pro باثنان من الإختيارات تشمل الأسود الذي يأتي أيضاً بسوارة معصم باللون الأسود واللون البني بتصميم جلدي.

كما تقدم Oppo هذا الإصدار بمجموعة متقدمة من المستشعرات، والتي تدعم مراقبة 7 من العلامات الحيوية للمستخدم، ويأتي على رأسها قراءة تخطيط القلب ECG، ورصد معدل ضربات القلب، وقياس ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم، مع دعم قياس درجة الإجهاد والتوتر.

ومن ببن أهم الممبزات المقدمة من Oppo في ساعة Watch 4 Pro في مستشعر لقياس السكر في الدم، وميزة مراقبة مستويات السكر.

أيضاً يدعم الساعة رقاقة معالج Snapdragon W5 Plus، بينما تعمل شريحة BES 2700 على دعم الساعة الذكية في نمط منخفض الطاقة.

وتؤكد Oppo على أن ساعة Watch 4 Pro تنطلق بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، من جانب أخر تضم الساعة بطارية بقدرة 570 mAh، مع نمط مخصص لتوفير شحن البطارية.

وتدعم الساعة الإتصال بشبكات 4G عبر شريحة eSIM، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.0، وتأتي بتصميم مقاوم للماء عند 5 ATM، وتتوفر الساعة للحجز المسبق اليوم بسعر يبدأ من 345 دولار.

ساعة Oppo Watch SE

تأتي الساعة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.75 إنش، بدقة عرض 372 في 430 بيكسل، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.

وتضم ساعة Oppo Watch SE رقاقة معالج Snapdragon Wear 4100، وذاكرة 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت.

كما يتميز هذا الإصدار بوزن 31 جرام، وبطارية بقدرة 400mAh، وتدعم الساعة الذكية إجراء الإتصالات عبر شريحة eSIM، وتأتي بتقنية البلوتوث 5.0.

وتدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، أيضاً تدعم مقاومة الماء عند 5ATM، وتتوفر Oppo Watch SE بسعر 140 دولار.

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