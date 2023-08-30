شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 هواتف ونظام iOS 17 أبرز منتجات أبل بعد تحديد موعد إطلاق آيفون 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت أبل رسميًا دعوات لحضور أكبر حدث لها لعام 2023، حيث من المقرر عقده يوم 12 سبتمبر، وهو اليوم الذى ستكشف فيه أبل النقاب عن سلسلة iPhone 15، فى حدث خاص فى مقر الشركة بكوبرتينو، وجاء في نص الدعوة "Wonderlust"، وسيتم عقده في Apple Park.

كيفية مشاهدة حدث Apple في 12 سبتمبر سيتم بث الحدث مباشرة على موقع Apple الإلكتروني وقناتها الرسمية على YouTube وعبر تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وMac وApple TV.

ماذا نتوقع من المنتظر أن تكشف الشركة عن 4 هواتف iPhone ، ومن المتوقع أن تشتمل سلسلة iPhone 15 على iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

ويشاع أن iPhone 15 Pro Max سيحتوي على كاميرا منظار، والتي ستكون أبرز ما في سلسلة iPhone 15، ومن المتوقع أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بواسطة معالج A17 Bionic، والذي يقال إنه يمثل ترقية كبيرة على معالج A16 Bionic الذي من المتوقع أن يعمل على تشغيل iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

ويشاع أيضًا أن شركة Apple ستقوم بتزويد سلسلة iPhone 15 بزر إجراء جديد تمامًا سيسمح للمستخدمين بالوصول بسرعة إلى ميزات وتطبيقات معينة، ومن المتوقع أن يفتقد iPhone 15 Pro عدسة المنظار التي ستسمح بمزيد من التكبير البصري، ومن المتوقع أن يحتوي iPhone 15 وiPhone 15 Plus على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

وتم التكهن بأن جميع طرازات سلسلة iPhone 15 ستأتي مع Dynamic Island، والتي كانت مخصصة سابقًا لمتغيرات Pro، وبصرف النظر عن أجهزة ايفون، فمن المتوقع أيضًا أن تطلق شركة Apple طرازين جديدين من Apple Watch، كذلك فمن الممكن الكشف عن الجيل الثاني من Apple Watch Urtla وApple Watch Series 9 ي 15 سبتمبر.

كما يمكن أيضًا أن نتوقع أن تعلن شركة Apple عن تاريخ طرح نظام التشغيل iOS 17 إلى جانب تحديثات نظام التشغيل الأخرى لأجهزتها.