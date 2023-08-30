شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طرح هاتف iPhone 15 Pro Max سيكون فى موعده دون تأخيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن سلسلة iPhone 15 في شهر سبتمبر، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن iPhone 15 Pro Max قد يواجه تأخيرًا في الشحن، إلا ان المحلل الشهير Ming-Chi Kuo قال أن شركة أبل ستبدأ "الشحنات الجماعية" لجهاز iPhone 15 Pro Max في موعدها.

وفي منشور على موقع Medium، قال "كو" إن شركة أبل ستزيد أيضًا شحنات "النماذج القديمة" في وقت واحد، وقال : "نظرًا لأن السوق متحفظ بشكل مفرط بشأن شحنات iPhone/iPhone 15 خلال النصف الثاني من 2024، مما أدى إلى تصحيح في سعر السهم ومعنويات تداول إيجابية لإعلانات المنتجات الجديدة، فقد يكون لسهم أبل فرصة للانتعاش على المدى القريب".

واقترح محللون آخرون أنه سيتم خفض شحنات iPhone 15 بسبب مشكلات سلسلة التوريد، وقال Kuo في تقديراته أنه سيتم شحن 80 مليون وحدة.

ويتوقع كو أيضًا أن تقود شركة أبل السوق في عام 2024، حيث قال: "إن أحدث هدف لشحنات أيفون من أبل لعام 2024 هو 250 مليون وحدة، وتقدير معقول لشحنات أيفون لعام 2024، من وجهة نظري، يمكن أن يصل إلى 5-10٪ على أساس سنوي.

ووفقا لـ Kuo، فإن النظرة الداخلية لشركة سامسونج لطلب السوق لعام 2024 لا تزال متحفظة، "من المرجح أن تظل أبل أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في عام 2024".

تم تخفيض شحنات الهواتف الذكية من سامسونج، وفقًا لـ Kuo ، إلى 220 مليون وحدة هذا العام، وأضاف: "إذا أبقت شركة Apple على طلبيات iPhone في النصف الثاني من العام 2024 دون تغيير، فمن المتوقع أن تصل شحنات iPhone إلى 220-225 مليون وحدة في عام 2023، متجاوزة Samsung كأكبر علامة تجارية للهواتف الذكية".

من المتوقع أن تطلق شركة أبل أربعة طرازات من iPhone في حدث سيقام في سبتمبر، ولم تؤكد شركة أبل تاريخ الإطلاق بعد، لكن الشائعات تقول إنه يمكن الكشف عن سلسلة iPhone 15 في 12 أو 13 سبتمبر.