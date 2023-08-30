تكنولوجيا: ‏TCL تكشف عن أول هواتف NxtPaper الخاصة بها المزودة بتقنية العناية بالعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظرًا للقلق من أن الشاشات التي نستخدمها طوال اليوم تضع ضغطًا إضافيًا على أعيننا، كشفت TCL عن تقنية NxtPaper منذ عامين. فهي تركز على راحة العين وتقليل الوهج، مع الحفاظ على الألوان النابضة بالحياة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة إصدار 2.0 من التكنولوجيا، ولكن لا يزال هناك عدد قليل فقط من المنتجات التي تحتوي عليها؛ ثلاثة أجهزة لوحية وجهاز حاسب محمول واحد قابل للتحويل.

والآن، أصبحت الشركة جاهزة لجلب NxtPaper إلى سوق الهواتف الذكية مع هاتفين ذكيين.

يحتوي TCL 40 NxtPaper على شاشة LCD بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز (FHD+، 20.5:9). يوجد وضع خاص للقارئ الإلكتروني يتيح وضع التدرج الرمادي لواجهة المستخدم لتسهيل القراءة على العيون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الهاتف كمفكرة مع الحافظة الاختيارية التي تتضمن قلم T-Pen.

تتكون تقنية NxtPaper من عدة طبقات، إحداها تجعل استخدام القلم يبدو أقرب إلى استخدام قلم وورقة حقيقيين. ويتم تشغيل هذا الهاتف بواسطة معالج Helio G88 المقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. وتتوفر فتحة microSD إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساحة.

يتضمن إعداد الكاميرا الثلاثية وحدة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل (115 درجة) ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

في حين تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية والأمامية الرئيسية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

لا يعتبر TCL 40 NxtPaper مخصصًا للقراءة وتدوين الملاحظات فحسب، بل إن شاشته الكبيرة محاطة بمكبرات صوت استريو مع تقنية DTS 3D Boom Sound. يتوفر أيضًا بالهاتف مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 واط (USB-PD 3.0) لبطاريته التي تبلغ سعتها 5010 مللي أمبير. يتم الوصول إلى 50% في حوالي نصف ساعة، ويستغرق الشحن الكامل 100 دقيقة.

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