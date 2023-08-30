تكنولوجيا: هاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 يحصلان على تحديث One UI 5.1.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في منتصف هذا الشهر تقريبًا، أعلنت سامسونج رسميًا عن طرح تحديث One UI 5.1.1 على أجهزتها القابلة للطي الأقدم، بدءًا من هاتف Galaxy Z Fold4.

يعد One UI 5.1.1 هو الإصدار الذي تم شحنه على هاتفي Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 الجديدين، وهو يوفر بعض الميزات الإضافية التي قد تكون مفيدة جدًا.

وعدت شركة سامسونج بأن هاتفي Z Fold3 وZ Flip3 سيحصلان على تحديث One UI 5.1.1 في الوقت المناسب، وقد بدأ طرحه اليوم في أوروبا وآسيا.

الإصدار الجديد هو F926BXXU5FWH5 لجهاز Fold3

وF711BXXU6FWH3 لجهاز Flip3. ومع التحديث، ستحصل على مستوى التصحيح الأمني ​​لشهر أغسطس 2023 ومجموعة من العناصر الجديدة.

يحصل كل من Fold3 وFlip3 على معاينات أفضل للتطبيقات على شاشة التطبيقات الحديثة، وطريقة أسهل للتبديل من العرض المنبثق إلى الشاشة المنقسمة، والقدرة على استعادة النوافذ المنبثقة التي تم التقاطها على حافة الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمزيد من التطبيقات استخدام الوضع المرن، وشريط أدوات الوضع المرن القابل للتخصيص مع عناصر تحكم محسنة في وسائط الوضع المرن.

وتم تحسين ميزة المشاركة السريعة، بينما يحصل تطبيق Samsung Health على تدريب أفضل على النوم، وقياسات لدرجة حرارة الجلد أثناء النوم، بالإضافة إلى ملخصات التمارين والأهداف والمكافآت والشارات المحسنة.

يوجد الآن المزيد من أنماط التاريخ والوقت للعلامات المائية في تطبيق الكاميرا، ومعاينات مُحسنة مُحسّنة، وتطبيق تأثيرات أسهل، ويمكنك نسخ المرشحات والنغمات ولصقها من صورة إلى أخرى.

يمكنك السحب والإسقاط بكلتا يديك، كما حصل Samsung Internet على بعض التحسينات في التخطيط، وعززت خدمة Device Care إدارة الذاكرة المحسنة، وتعرض ايضًا My Files معلومات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق.

يحصل Fold3 على بعض الأشياء الجيدة الإضافية، مثل تخطيط Flex Mode المحسن لأوضاع الكاميرا الاحترافية، وخيار جديد لتحديد صور متعددة في Capture View، ويمكنك تمرير قلم S Pen فوق أيقونة التطبيق العائمة لرؤية معاينة للتطبيق المذكور.

وكما هو معتاد مع التحديثات، ضع في اعتبارك أن عملية الطرح قد تتم على مراحل، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أيام (أوأكثر) حتى تصل الإصدارات الجديدة إلى جميع وحدات Fold3 وFlip3 المتوفرة في السوق.

المصدر

اعلان





