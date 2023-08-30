شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيمة البيتكوين ترتفع لـ 27 ألف دولار خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت البيتكوين، بعد أسابيع من التداول عند نقطة سعر راكدة تبلغ حوالي 26000 دولار، أخيرًا من الخروج من نقطة المقاومة، حيث حققت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء مكاسب كبيرة بنسبة 5.30 % ليتم تداولها عند 27496 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية.

وقفزت أغلى عملة مشفرة بمقدار 1409 دولارًا، ووفقًا للخبراء فقد نتجت حركة السعر هذه نتيجة لتصفية حوالي 75 مليون دولار عبر البورصات في مراكز البيع.

كما ارتفع سعر الأثير بشكل ملحوظ بنسبة 3.81 % مع اليوم الأربعاء، في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول ETH بسعر 1,718 دولارًا، حيث ارتفعت قيمة ETH بمقدار 65 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

غالبًا ما تؤدي الأرباح التي تتدفق على كلا العملتين المشفرة الرئيسيتين، BTC وETH، إلى إعادة المكاسب إلى مخطط أسعار العملات المشفرة.

سجلت كل من Tether وBinance Coin وRipple وCardano وDogecoin وSolana وTron وPolygon أرباحًا اليوم الأربعاء.

كما عكست Litecoin وShiba Inu وBitcoin Cash وAvalanche وLeo وStellar وChainlink مكاسب صغيرة.

ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 4 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ 1.09 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، لم يسجل سوى عدد قليل من العملات البديلة خسائر اليوم، وتشمل هذه Binance USD وBraintrust .