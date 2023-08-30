«آبل» تعلن موعد إطلاق آيفون 15

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "آبل"، الثلاثاء، عن طرح منتجاتها الجديدة، وأبرزها سلسلة آيفون 15، وذلك في الـ 12 من سبتمبر المقبل، في حدث خاص بمقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت شركة "آبل" إن حدث الإطلاق، سيبث عبر موقعها الإلكتروني في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ووفقا لآخر التقارير والتسريبات، فإن سلسلة آيفون 15 الجديدة ستشهد عدة تغييرات، أهمها الانتقال إلى منفذ الشحن من نوع (يو إس بي-سي) USB-C للمرة الأولى.

وأشارت تقارير إلى أن بعض الأجهزة الجديدة قد تكون مصنوعة من التيتانيوم.

ومن المتوقع أن تعلن آبل خلال الحدث عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch.

كما ستعلن "آبل" عن أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، مثل: آي أو إس، وآيباد أو إس، وماك أو إس، وغيرها.