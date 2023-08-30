تكنولوجيا: ‏Asus تنفي الشائعات الخاصة بإيقاف مجموعة Zenfone

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، زعم تقرير صادر عن وسائل الإعلام التايوانية أن شركة Asus ستتوقف عن سلسلة الهواتف الذكية Zenfone وستنقل موظفيها إلى قسم ROG Phone كجزء من إعادة هيكلتها التنظيمية.

ومع ذلك، أصدرت العلامة التجارية بيانًا صحفيًا يدحض هذه الادعاءات، قائلة إن التقرير “غير صحيح“.

وقيل أيضًا أن شركة Asus خفضت عدد الموظفين في أقسام أجهزة الحواسب الشخصية في الصين وتايوان.

وفي حين أن شركة Asus لم تعلق على تسريح العمال في قسم أجهزة الكمبيوتر، فقد أكدت العلامة التجارية أن تشكيلة منتجات Zenfone و ROG Phone لن يتم إيقافها.

فقد قالت الشركة: “نود أن نتناول الشائعات القائلة بأن Asus Zenfone 10 سيكون الجيل الأخير من السلسلة وسيتم إيقاف خط إنتاج Asus Zenfone. هذا ليس صحيحًا“.

تكشف مكالمة الأرباح المذكورة بالفعل أن Asus خططت لإعادة الهيكلة في شهر يونيو بعد أن أشار تقريرها المالي إلى أول خسارة ربع سنوية لها منذ أكثر من أربع سنوات.

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