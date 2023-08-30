تكنولوجيا: هاتف iQOO Z8x ينطلق قريباً برقاقة Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية للكشف قريباً عن هاتف iQOO Z8x، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي على خططها لإطلاق الهاتف برقاقة Snapdragon 6 Gen 1، وبطارية بقدرة 6000 mAh.

شاركت iQOO اليوم إعلانات تشويقية جديدة كشفت من خلالها عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف iQOO Z8x المرتقب.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الأول على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، بينما أوضح الإعلان التشويقي الثاني قدرة البطارية في هذا الإصدار التي تصل إلى 6000 mAh.

وينضم هذا الإصدار إلى سلسلة iQOO Z8 التي قدمت من vivo خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار بأقل تكلفة بين هذه الإصدارات.

ويأتي Z8x في الفئة المتوسطة بمواصفات أقل من إصدار الشركة الرئيسي من السلسلة Z8، إلا أن vivo تدعم الإصدار الجديد بسعة كبيرة للبطارية.

يذكر أن iQOO قدمت هاتف iQOO Z8 برقاقة معالج Mediatek Dimensity 8200، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Z8x يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W على غرار إصدار الشركة iQOO Z7x، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمعدل تحديث 120 Hz، وجودة عرض Full HD+ في الشاشة.

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