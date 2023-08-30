كيفية إصدار الكارت الموحد الجديد في مصر بديل بطاقات التموين والمعاشات

الكارت الموحد من التجديدات التي قد تكون سمعت بحدوثها في مصر بالآونة الأخيرة وتتساءل عن ماهيتها، لذلك في هذا المقال سنُعرفك بالكارت الجديد ومزاياه وطرق الحصول عليه من أجل الاستعانة بخدماته وكذلك الخطوات التي ستقوم بإتباعها في حالة فقدانك للكارت بعد استلامه.

ما هو الكارت الموحد؟

هو بطاقة إلكترونية تقوم على جمع أكثر من خدمة يستفيد منها أفراد المجتمع في مكانٍ واحد، بحيث يسهل على المواطن استخدام كارت موحد للخدمات الملحقة بالبطاقة بدلًا من المعاناة في المصالح الحكومية وصعوبة التركيز في جميع البطاقات المستخدمة لمختلف الخدمات.

خدمات الكارت الموحد

يمر الآن الكارت في مرحلة تجربة بمحافظة بورسعيد، لكن من المتوقع في المرحلة المقبلة أن يشمل عدة خدمات مختلفة نذكر لك أمثلة منها مع احتمالية زيادة الخدمات الملحقة بتلك البطاقة عن الخدمات المذكورة.

البطاقة التموينية:

يمكنك استخدام الكارت الموحد بدلًا من استخدام البطاقة التموينية في وقت حصولك على السلع، ولا تُعد تلك خطوة إجبارية فبإمكانك الاستمرار في الاعتماد على البطاقة التموينية دون عوائق أو اختيار إصدار الكارت الموحد بنفسك، ولا تحتاج في تلك الحالة إلى مطابقة البصمة الخاصة بالكارت كما تحتاج في خدمات التأمين الصحي، ويتم إيقاف البطاقة التي كنت تستخدمها في الحصول على السلع التموينية بمجرد استخدامك للكارت الموحد بدلًا منها.

خدمات الكارت الموحد التموينية تكون متاحة لرب الأسرة فقط، أعني ان صاحب الكارت التمويني فقط هو من له الحق في تفعيل خدمة التموين على الكارت، فلتفعل خدمات التموين على الكارت الخاص بك يجب ان تخرج من البطاقة المُسجل بها ان لم تكن البطاقة باسمك.

خدمة النقل والمواصلات:

حيث يمكنك الاعتماد عليه في جميع وسائل المواصلات الجماعية لحجز التذاكر وإلغاء التذاكر الورقية.

البريد المصري:

يمكنك استخدام الكارت في فتح حساب بالبريد المصري بسهولة، والحصول على كامل الخدمات الخاصة بحسابات البريد من خلال هذا الكارت

تكافل وكرامة:

يوفر لك الكارت إمكانية الحصول على الدعم الآتي من تكافل وكرامة بسهولة.

التأمين الصحي:

يمكنك استخدام الكارت من أجل الحجز ويتم التأكد عند الذهاب إلى خدمة التأمين الصحي من بصمة المالك للبطاقة ثم الحصول على الخدمة المطلوبة.

صرف المعاشات والرواتب:

تستطيع استخدام الكارت في صرف المعاش الخاص بك أو الرواتب والأجور حتى تكون عملية الحصول على معاشك أو راتبك أكثر تيسيرًا عما كانت في السابق.

مميزات استخدام الكارت الموحد

يمكنك الاعتماد على المنصة الرقمية التي سيتم ربطها بالكارت من أجل تحديث البيانات أو تغييرها كتغيير عنوان السكن على سبيل المثال، وذلك بدلًا من اللجوء للمصالح الحكومية. تستطيع الحصول على التموين باستخدامه بدلًا من البطاقة التقليدية. يوفر لك الكارت المزيد من الأمان عند إتمام أي عملية شراء بالتأكد من هوية المشتري وتجنب إمكانية سرقة الكارت وإتمام عملية الشراء به من قبل أي محتال. يتم تحديد الكميات المسموح بشرائها للمستفيد حتى يكون توزيع الاحتياجات من السلع عملية تُدار بعدالة أكثر من ذي قبل. لست مجبرًا على إصدار الكارت ولا تتكلف أي مبالغ مالية من أجل الحصول عليه. تستطيع الاعتماد عليه في الكثير من خدماتك كما سبق وذكرنا في الخدمات الملحقة بالكارت الموحد، وذلك بدلًا من وجود بطاقة لكل خدمة مما يساهم في صعوبة الحفاظ على جميع البطاقات وإمكانية فقدان أيًا منها.

كيف تحصل على الكارت الموحد؟

يمكنك إتباع ثلاث طرق من أجل الحصول على الكارت تختار منها ما يناسبك، مع التذكير ان الكارت لازال في مرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد فقط الآن ليست متاحة في كل المحافظات.

عند إتاحة إصدار الكارت الموحد يمكنك استخدام منصة بوابة مصر الرقمية في الحصول على الكارت عن طريق إنشاء حساب على الموقع وإتباع التعليمات التي ستصدر لك وقتها من أجل الحصول على الكارت.

مديرية التموين:

قم بالسؤال عن المديرية التي تختص بالتموين في منطقتك ثم اذهب إليها من أجل معرفة الأوراق المطلوبة من أجل إصدار الكارت وملء نموذج الطلب.

البريد المصري:

ومن الخطوات الإلزامية للحصول على الكارت عن طريق البريد المصري هو إنشاء حساب بالبريد ملحقًا ببيانات الرقم القومي ورقم هاتف رب الأسرة بشرط تسجيل الرقم باسم الفرد في شركة الاتصال التابعة للخط ويمكنك التسجيل من هنا.

طريقة استلام الكارت الموحد

عند تسجيلك للحصول على الكارت بأي طريقة من الطرق السابقة ستتلقى بعدها رسالة نصية على الرقم الذي اخترته من أجل التسجيل تخبرك بالذهاب لأقرب مكتب بريد أو مديرية محلية للتموين حتى تستلم الكارت الموحد باستخدام البطاقة الشخصية التي أدرجت رقمها القومي أثناء التسجيل ورقم الهاتف الذي سجلته، وفي حالة عدم وصول رسالة نصية إلى هاتفك فبإمكانك الاتصال برقم 15999 وهو رقم مركز الاتصال الخاص ببوابة مصر الرقمية وذلك حتى تتمكن من معرفة مكان وميعاد استلام الكارت الذي تريد الحصول عليه.

ماذا تفعل في حالة فقدان الكارت؟

يمكنك استخراج بدل فاقد أو بدل تالف للكارت باستخدام منصة مصر الرقمية، حيث تتبع إجراءات إصدار الكارت بتكلفة 300 جنيه ويتم طباعته مرة أخرى في خلال 10 أيام عمل حتى تتمكن من استخدام الخدمات مرة أخرى بسهولة.

نصائح توفر وقتك أثناء تسجيل واستلام الكارت

تأكد من أن رقم الهاتف الذي قمت باختياره أثناء عملية التسجيل مسجل بنفس اسم صاحب البطاقة التي أدرجت رقمها القومي في التسجيل، ولا تذهب للحصول على الكارت دون أخذ الهاتف حتى تتمكن من إنشاء رقم سري باستخدامه. لا تذهب من أجل الحصول على الكارت إلا عند مجيء موعد استلامك المحدد أو الحصول على رسالة نصية تخبرك أن الكارت الخاص بك تم إصداره. لا تستخدم بطاقة منتهية أو تالفة أثناء التسجيل للكارت. لا تدع شخصًا غيرك يذهب للاستلام نظرًا لأهمية أخذ بصمتك من أجل تفعيل الكارت.