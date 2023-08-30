شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح تحديثا جديدا لأفاتار Quest Home.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة ميتا تحديث جديد للأفاتار أو الصورة الرمزية الخاصة بالمستخدم على Quest Home، والتى تعرف بـ Quest Avatars، حيث أصبحت صورة الأفاتار تمتلك الأن "أرجل" ، بعد أن كانت تعرض في البداية نصف الشخصية فقط.

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فقد مر ما يقرب من عام منذ أن أعلنت ميتا في Connect 2022 أنها ستمنح "الأفاتار"بعض الأرجل لجعلها تبدو أكثر إنسانية قليلاً، حيث أصبحت الصور الرمزية لـ Quest Home تحتوي الآن على أطراف إضافية في أحدث إصدار تجريبي من برنامج Quest.



تحديث Quest Home

لكن في نفس الوقت لن ترى أرجلًا على الصورة الرمزية الخاصة بك عندما تنظر إلى الأسفل، كما يشير UploadVR، ستكون مرئية فقط في منظور الشخص الثالث أو عندما تنظر إلى مرآة افتراضية (كما هو الحال في العديد من ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول)، وهذا أمر منطقي، حيث لا يوجد خيار تتبع الساق على أي نظام واقع افتراضي حالي للمستهلكين.



Quest Home

الأرجل ليست موجودة في إصدار الواقع الافتراضي من Horizon Worlds حتى الآن، على الرغم من أنك يجب أن تراها في إصدارات الهاتف المحمول والويب إذا كنت أحد الأشخاص الذين يختبرونها، ومن الغريب أن ميتا قال العام الماضي إن "الأرجل ستنطلق إلى العالم أولاً" قبل أن تشق طريقها إلى تجارب أخرى صديقة للصور الرمزية.

يشير UploadVR أيضًا إلى أن ميتا لم تقم بتحديث مجموعة تطوير البرامج الخاصة بها بشكل علني للصور الرمزية، لذلك لا يمكن للمطورين الخارجيين الذين يستخدمون مجموعة الأدوات هذه اللعب بأرجلهم في المساحات الافتراضية للشركة أيضًا.

يمكن أن يصل كل هذا إلى ذروته في الشهر المقبل عندما يتم عقد Meta Connect لهذا العام، وربما سيكون لدى الشركة المزيد لتقوله عن أرجلها الافتراضية بعد ذلك، الشيء الوحيد الذي نعرفه بالتأكيد عن هذا الحدث هو أن ميتا ستكشف المزيد عن Quest 3.