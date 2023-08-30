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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح تحديثا جديدا لأفاتار Quest Home.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة ميتا تحديث جديد للأفاتار أو الصورة الرمزية الخاصة بالمستخدم على Quest Home، والتى تعرف بـ Quest Avatars، حيث أصبحت صورة الأفاتار تمتلك الأن "أرجل" ، بعد أن كانت تعرض في البداية نصف الشخصية فقط.
تحديث Quest Home
لكن في نفس الوقت لن ترى أرجلًا على الصورة الرمزية الخاصة بك عندما تنظر إلى الأسفل، كما يشير UploadVR، ستكون مرئية فقط في منظور الشخص الثالث أو عندما تنظر إلى مرآة افتراضية (كما هو الحال في العديد من ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول)، وهذا أمر منطقي، حيث لا يوجد خيار تتبع الساق على أي نظام واقع افتراضي حالي للمستهلكين.
Quest Home
الأرجل ليست موجودة في إصدار الواقع الافتراضي من Horizon Worlds حتى الآن، على الرغم من أنك يجب أن تراها في إصدارات الهاتف المحمول والويب إذا كنت أحد الأشخاص الذين يختبرونها، ومن الغريب أن ميتا قال العام الماضي إن "الأرجل ستنطلق إلى العالم أولاً" قبل أن تشق طريقها إلى تجارب أخرى صديقة للصور الرمزية.
يمكن أن يصل كل هذا إلى ذروته في الشهر المقبل عندما يتم عقد Meta Connect لهذا العام، وربما سيكون لدى الشركة المزيد لتقوله عن أرجلها الافتراضية بعد ذلك، الشيء الوحيد الذي نعرفه بالتأكيد عن هذا الحدث هو أن ميتا ستكشف المزيد عن Quest 3.
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