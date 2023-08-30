شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X يحصل على رخصة لتمكين مدفوعات العملات المشفرة على المنصة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت منصة "X" المملوكة لإيلون ماسك، على ترخيص لتمكين مدفوعات العملات المشفرة من خلال منصتها وذلك من ولاية رود آيلاند، و بموجب هذا التفويض، يجوز لـ X تخزين الأصول الرقمية أو نقلها أو تبادلها داخل نظامها الأساسي، بالإضافة إلى الحفاظ على تلك الأصول نيابة عن الآخرين، وقد أصبحت X الآن في وضع جيد لتقديم خدمات الدفع بالعملات المشفرة إلى ما يقرب من 450 مليون مستخدم نشط.

ويمنح هذا الترخيص الشركة الحق في تسهيل حفظ ونقل وتبادل العملات الرقمية، حيث قال ماسك، الذي استحوذ على X العام الماضي، إنه يريد تحويله إلى "تطبيق لكل شيء"، ويتصور الملياردير X كمنصة تتيح للمستخدمين التواصل والمشاركة ومعالجة المدفوعات في المستقبل.

وفقًا لتقرير CoinTelegraph، حصلت X على رخصة إرسال العملة في ولاية رود آيلاند في أمريكا، حيث يعد ترخيص محول العملات مطلبًا قانونيًا لشركات تحويل الأموال في الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير.

يُقال أن ميزة المدفوعات في X قد تسمح في البداية فقط بالمدفوعات بالعملات الورقية، ومع ذلك، في المراحل اللاحقة من ترقيتها، يمكن أن تسمح الميزة بنقل وتبادل العملات المشفرة أيضًا.

استجاب سوق العملات المشفرة بشكل إيجابي اليوم الأربعاء، حيث ارتفع تقييم قطاع العملات المشفرة بين عشية وضحاها بنسبة 4 %، لتصل قيمته إلى 1.09 تريليون دولار ، وفقًا لـ CoinMarketCap.

كما ارتفعت قيمة العملة البديلة المفضلة لدى ماسك "Dogecoin"، بأكثر من 3% في خلفية هذه الأخبار ليتم تداولها عند 0.066 دولار، ومن الغريب أن ماسك نفسه لم ينشر أي شيء عن حصول الشركة على الترخيص.

ومن الجدير بالذكر أن رود آيلاند ليست الولاية الأمريكية الوحيدة التي منحت ترخيص تحويل الأموال إلى X، وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت ميشيغان وميسوري ونيو هامبشاير من بين ولايات أمريكية أخرى أيضًا على ترخيص X، مما يجعل رود آيلاند الولاية السابعة للقيام بذلك، وفقًا لتقرير CoinTelegraph.