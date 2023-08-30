تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف Google Pixel 8 Pro في متجر جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف Google Pixel 8 Pro للأضواء من جديد اليوم في أحدث التسريبات المصورة التي رصدت في متجر جوجل، حيث ظهر الهاتف بتصميم مميز باللون الأبيض بنفس التفاصيل التي أشير إليها في التسريبات التي نشرت حتى الآن.

تستعد عملاق البحث جوجل لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة المميزة، ولقد أكدت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم على ملامح تصميم هذا الإصدار.

وتكشف الصورة عن تصميم وحدة الكاميرة الخلفية في الهاتف، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.

أيضاً يظهر فلاش LED إلى جانب إعدادات الكاميرة، هذا إلى جانب جزء مخصص لمستشعر الحرارة الذي يدعم المستخدم في قياس حرارة الجلد عبر تثبيت هذا الجزء على الجلد لبضع ثوان.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن جوجل تدعم هاتف Pixel 8 Pro بشاشة LTPO OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Tensor G3، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تشير التوقعات إلى أن Pixel 8 Pro يأتي بقدرة بطارية 4950 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 27W، وتقدم جوجل هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 14 مثبت مسبقاً على أن تنطلق سلسلة Pixel 8 في حدث يعقد في شهر أكتوبر.

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