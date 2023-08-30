تكنولوجيا: TECNO تطلق إصدار “Mr Doodle” من سلسلة هواتف CAMON 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت TECNO عن الإصدار المحدود “Mr Doodle” من سلسلة هواتف CAMON 20 اليوم، والتي تتميز بتصميم خاص يجمع بين الجرافيك العصري وأحدث التقنيات.

تنطلق الإصدارات الخاصة من سلسلة CAMON 20 بتصميم جرافيك ابتكر من “Mr Doodle”، مع تقنية تغيير الألوان “moon phase”، وتصميم ثلاثي الأبعاد غير تقليدي.

ويعمل الغطاء الخلفي للهواتف على إمتصاص الضوء في ساعات النهار ومن ثم إنتاج إضاءة في ساعات الليل لإبراز التصميم 3D من Mr Doodle، لذا يتميز الإصدار المحدود من هواتف CAMON 20 بتصميم عصري لافت للأنظار.

ولقد عرف “Mr Doodle” في مجال تصميم الجرافيك في المملكة المتحدة بالمصمم “Sam Cox”، أيضاً بدأ شغفه بتصميم الجرافيك من عمر صغير واستمر إلى أن جمع 36 مليون مشاهد لأعماله على شبكة الإنترنت.

أيضاً يحظى حسابه على منصة الإنستقرام بملايين المتابعين، كما تعاون في مسيرته مع بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل Adidas وFendi، أيضاً تميزت أعمال “Mr Doodle” بالجمع بين التصاميم الغير تقليدية والعصرية للجرافيك مع التقنيات الجديدة.

كما يتميز الغطاء الخلفي للإصدارات المحدودة من TECNO CAMON 20 بتصميم من 3D PGI، مع تمكين تقينة 3D diamond في التصميم، وتعمل هذه التقنيات على إبراز ثلاثة أبعاد للمؤثرات التي تعمل على عكس الإضاءة من زوايا متعددة.

من جانب أخر ينطلق الإصدار المحدود TECNO CAMON 20 Mr Doodle مع مجموعة من الخلفيات المخصصة بتصميم “Mr Doodle”، ولقطات بتقنية الواقع المعزز، ودعم لميزة AOD.

يذكر أن الإصدارات المحدودة من سلسلة TECNO CAMON 20 تتضمن CAMON 20 Premier 5G Mr Doodle، وCAMON 20 Pro 5G Mr Doodle، وأيضاً CAMON 20 Pro Mr Doodle.

شركة TECNO

إشتهرت شركة TECNO كعلامة تجارية مطورة للإبتكارات والتقنيات الجديدة، ولقد توسعت العلامة التجارية في عدد 70 دولة في الأسواق العالمية، كما تحرص الشركة على أن تجمع إصدارتها بين التصميم العصري والتقنيات الجديدة.

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