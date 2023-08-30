تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme لهاتف Narzo 60x 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme قريباً لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Narzo، ولقد جاء إعلان تشويقي اليوم ليؤكد على إقتراب موعد الإعلان عن Narzo 60x 5G.

قدمت Realme سلسلة Narzo 60 للأسواق منذ شهر تقريباً، ومن جديد تستعد الشركة لضم إصدار جديد للسلسلة يعرف بهاتف Narzo 60x 5G، ولقد شاركت Realme إعلانات تشويقية توضح الملامح الأولى لتصميم هذا الإصدار.

وتشير التسريبات إلى أن Narzo 60x 5G يأتي بتصميم يحاكي هواتف Realme 11x وRealme 11، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6100 Plus.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يظهر Narzo 60x 5G في الإعلانات التشويقية بملامح تصميم تحاكي هواتف Realme 11x وRealme 11.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات ما إذا كان الهاتف يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل على غرار Realme 11، أو أن الهاتف يضم كاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل التي قدمت في هاتف Realme 11x، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث الرسمي.

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