تكنولوجيا: الإعلان عن جهاز الحاسب المكتبي MSI Dark Knight بسعر يبدأ من 782 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI عن جهاز الحاسب المكتبي المخصص للألعاب MSI Dark Knight، الذي يتوفر بمعالج i7-13700F في أعلى نموذج مع كرت شاشة RTX 4070، بينما يبدأ سعر الجهاز من 782 دولار.

يجمع جهاز Dark Knight المخصص للألعاب بين التصميم وأفضل التكوينات، حيث يتميز صندوق الحاسب بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بتصميم نهائي معتم ومقاوم للأتربة.

ويدعم نظام الحاسب المكتبي نظام تبريد يتضمن تبريد سائل ومراوح، أيضاً يدعم الجهاز إضاءة RGB لتجربة مرئية مميزة مع أفضل آداء.

أيضاً يضم جهاز الحاسب المكتبي لوحة أم B760M، وذاكرة عشوائية DDR5، كما يتميز الجهاز بنظام توصيل للطاقة ذكي، مع محرك لتسريع الآداء، كما تقدم MSI النظام بكفالة تصل إلى 3 سنوات.

ومن المقرر أن يبدأ MSI Dark Knight من سعر 782 دولار للنموذج المميز برقاقة معالج i5-13400F، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يتميز هذا النموذج بكرت شاشة NVIDIA RTX 4060.

كما يتوفر نموذج أعلى بمعالج i5-13400F، وسعة تخزين 1 تيرابايت، وكرت شاشة RTX 4060 Ti، وسعر 906 دولار، أيضاً تقدم MSI الجهاز بمعالج i7-13700F وسعة 1 تيرابايت، وكرت شاشة RTX 4060 بسعر 1015 دولار، أو كرت شاشة RTX 4060 Ti، بينما يأتي أعلى نموذج بكرت شاشة RTX 4070 وسعر 1427 دولار.

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