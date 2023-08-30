شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تواجه مزيدًا من التدقيق حول ميزة القيادة الذاتية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد الحكومة الفيدرالية NHTSA مزيدًا من التفاصيل حول إصدار الطيار الالى أو "Autopilot" بدون استخدام اليدين والذي يبدو أنه يتطلب مراقبة أقل للسائق من المعتاد.

وبحسب موقع The Verge فتسمح نسخة مكتشفة حديثًا من Autopilot للسائق بتشغيل ميزة "مساعدة السائق المتقدمة" دون تطبيق أي عزم دوران على عجلة القيادة - وهي ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة من قبل سائقي Tesla وتستخدمها العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى أيضًا - وقد لفتت انتباه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

وفي رسالة بتاريخ 26 يوليو أمرت NHTSA شركة Tesla بالرد على قائمة الأسئلة حول الميزة أو مواجهة سلسلة متصاعدة من الغرامات وأُمرت الشركة بالرد بحلول 25 أغسطس، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تسلا امتثلت.

فى الرسالة ، تقول NHTSA إنها تشعر بالقلق من أن أى ميزة تسمح للسائقين برفع أيديهم من عجلة القيادة دون مراقبة كافية للسائق يمكن أن تشكل خطراً على السلامة.

وتشعر NHTSA بالقلق من أن هذه الميزة قد تم تقديمها للمركبات الاستهلاكية، والآن بعد أن أصبح وجود هذه الميزة معروفًا للعامة، قد يحاول المزيد من السائقين تنشيطها، مما قد يؤدي إلى زيادة عدم انتباه السائق وفشل السائق في الإشراف بشكل صحيح على الطيار الآلي.

وتم تقديم الرسالة في نفس ملف التحقيق الذي أجرته NHTSA لمدة عامين في أكثر من اثنتي عشرة حادثة تتعلق بمركبات Tesla ذات الطيار الآلي والتي اصطدمت بمركبات الطوارئ الثابتة ، ومن المتوقع أن ينتهي هذا التحقيق قريبًا نسبيًا.

ويحقق المنظمون أيضًا في المشكلات المتعلقة بأحزمة الأمان وعجلات القيادة و "الكبح الوهمي" الناتج عن نظام مساعدة السائق في تسلا .

ويحذر كتيب تسلا للسائقين من إبقاء أيديهم على عجلة القيادة أثناء استخدام ميزات مساعدة السائق مثل الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة، و إذا رفع السائقون أيديهم عن عجلة القيادة لفترة طويلة، تبدأ سلسلة من التنبيهات الصوتية في الرنين، مما يزعج العديد من مالكي سيارات تسلا.

ولقد حثوا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk على اتباع شركات صناعة السيارات الأخرى في تقديم نظام حر اليدين حقًا، مثل Ford's BlueCruise أو Super Cruise من General Motors.