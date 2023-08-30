شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. 2200 دعوى قضائية ضد إيلون ماسك وآيفون 15 برو ماكس يصل بموعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، بما فى ذلك كشف شركة أبل عن موعد مؤتمرها إضافة إلى تقرير يرصد وجود أكثر من 2200 قضية مرفوعة ضد إيلون ماسك، وفيما يلى أبرز الأحداث على مدار اليوم:

أرسلت أبل رسميًا دعوات لحضور أكبر حدث لها لعام 2023، حيث من المقرر عقده يوم 12 سبتمبر، وهو اليوم الذى ستكشف فيه أبل النقاب عن سلسلة iPhone 15، فى حدث خاص فى مقر الشركة بكوبرتينو، وجاء في نص الدعوة "Wonderlust"، وسيتم عقده في Apple Park.

من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن سلسلة iPhone 15 في شهر سبتمبر، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن iPhone 15 Pro Max قد يواجه تأخيرًا في الشحن، إلا ان المحلل الشهير Ming-Chi Kuo قال أن شركة أبل ستبدأ "الشحنات الجماعية" لجهاز iPhone 15 Pro Max في موعدها.

أصبحت دول مثل الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة مهتمة الآن بموارد القمر القيمة وكيفية استخراجها، وتضم بعض المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الهواتف الذكية، و الهيليوم الذي يمكن أن يوفر مصدرًا لا يقدر بثمن للطاقة، ولهذا السبب اقترحت ناسا سلسلة من مواقع الهبوط حولها لبرنامجها الجديد أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2025.

تمكنت البيتكوين، بعد أسابيع من التداول عند نقطة سعر راكدة تبلغ حوالي 26000 دولار، أخيرًا من الخروج من نقطة المقاومة، حيث حققت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء مكاسب كبيرة بنسبة 5.30 % ليتم تداولها عند 27496 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية.

اعتقد فريق Google DeepMind لسنوات أن بناء أدوات ذكاء اصطناعى رائعة وتوليدية يتطلب أيضًا بناء أدوات رائعة لاكتشاف ما تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى، فيما يقول ديميس هاسابيس، مسؤول Google DeepMind، أن هناك الكثير من الأسباب الواضحة عالية المخاطر.

تعرضت شركة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون موسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، لأكثر من 2200 "دعوى تحكيم" من موظفين سابقين، وفقًا لإيداع المحكمة الأخير.

وواجهت الشركة 200 قضية تحكيم في يناير الماضي، والآن تراكمت 2000 قضية إضافية، وفقًا لإيداع المحكمة من دعوى قضائية تتعلق بموظف سابق في تويتر، وفقاً لما ذكرت CNBC في وقت سابق.

قررت شركة أمازون، عملاق التكنولوجيا العالمي، إعادة موظفيها إلى المكتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع، في خطوة أحدثت ضجة في عالم شركات التكنولوجيا، إلا أن العديد من موظفي أمازون غير راضين عن القرارات الجديدة للشركة، على الرغم من أن وباء كورونا قد انتهى عمليا، وقد اختار بعضهم ترك الوظيفة بدلاً من العودة إلى العمل من المكتب.