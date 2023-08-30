تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن الإصدار الخاص Galaxy Z Fold5 Thom Browne في 7 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري سامسونج بشكل رسمي اليوم على خططها لإطلاق الإصدار الخاص Galaxy Z Fold5 Thom Browne في حدث يعقد في 7 من سبتمبر.

شاركت سامسونج مؤخراً إعلان تشويقي أوضحت من خلاله خططها لإطلاق الإصدار الخاص “Thom Browne”من هاتف Galaxy Z Fold5 القابل للطي.

واليوم تؤكد سامسونج على موعد محدد لإطلاق هذا الإصدار، حيث يتوفر الهاتف في الربع الأول من الشهر المقبل.

ولقد إشتهرت الهواتف الذكية المميزة بتصميم “Thom Browne” بشرائط مميزة بثلاثة من الألوان، على غرار الإصدارات الخاصة من هواتف Z Flip3 وZ Fold3.

ومن المقرر أن ينطلق الإصدار الخاص Galaxy Z Fold5 Thom Browne في مجموعة متكاملة تتضمن وحدة الهاتف، مع ساعة ذكية، وحافظة، وسماعة Galaxy Bud لاسلكية، على أن تأتي المجموعة كاملة بنفس التصميم الذي يضم شرائط بألوان الأحمر والأزرق إلى جانب اللون الأبيض.

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