تكنولوجيا: هواوي تبدأ العمل على تطوير جيل جديد من الأجهزة اللوحية المميزة بسلسلة معالجات Kirin 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير جيل جديد من الأجهزة اللوحية من الفئة المميزة والتي تأتي بسلسلة معالجات Kirin 9.

كشفت شركة هواوي مؤخراً عن هواتف Huawei Mate 60 وHuawei Mate 60 Pro، وهم الإصدارات الأولى من الشركة بمعالجات Kirin 9000.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط هواوي لإطلاق مزيد من المنتجات بسلسلة المعالجات الجديدة Kirin 9000.

أيضاً أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على أن الجيل القادم من أجهزة Huawei MatePad اللوحية يأتي برقاقة من سلسلة معالجات Kirin 9، ومن المتوقع أن تبدأ هواوي في الكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار خلال الأسابيع المقبلة.

وتعود سلسلة معالجات هواوي Kirin 9000 بميزة الإتصال بشبكات 5G التي غابت عن إصدارات الشركة نتيجة للقيود الأمريكية.

من جانب أخر أوضحت إختبارات benchmarks أن رقاقة هواوي الجديدة تأتي بآداء بنفس مستوى المميز لرقاقة كوالكوم السابقة Snapdragon 888.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الجهاز اللوحي المرتقب قد يكون أحد إصدارات الشركة من أجهزة Huawei MatePad Pro التي تتميز غالباً بحجم 11 أو 12.6 إنش.

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