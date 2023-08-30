شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Virgin Galactic تطلق رحلة سياحية فضائية جديدة فى 8 سبتمبر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Virgin Galactic، أنها تستهدف الثامن من سبتمبر لإطلاق Galactic 03، وهى رحلتها الفضائية التجارية الثالثة والمهمة ألفضائية الثامنة بشكل عام، وستأخذ Galactic 03 ثلاثة عملاء مدفوعين من وإلى ألفضاء شبه المدارى من Spaceport America فى نيو مكسيكو، ولم تحدد شركة ألفضاء هوية هؤلاء الركاب بعد.



وفقا لما ذكره موقع Space، كتبت Virgin Galactic فى بيان اليوم: "إن أفراد طاقم Galactic 03 الثلاثة هم أول مجموعة من رواد ألفضاء المؤسسين لشركة Virgin Galactic، وهم العملاء الأوائل الذين ساعدت رؤيتهم المستقبلية وشرائهم المبكر للتذاكر فى جعل حلم الرحلات ألفضائية التجارية المنتظمة حقيقة".



وأضافوا: "اشترى طاقم Galactic 03 تذاكرهم فى وقت مبكر من عام 2005، ومنذ ذلك الحين، أصبحوا جزءًا نشطًا من مجتمع رواد ألفضاء المستقبلى التابع للشركة".



وسيكون الثلاثى رواد ألفضاء الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لشركة فيرجن جالاكتيك، وفقًا للشركة، وسيطيرون مع كولين بينيت، أحد مدربى رواد ألفضاء فى Virgin Galactic.



سيركب ركاب Galactic 03 فى VSS Unity، المركز الفضائى لشركة Virgin Galactic، والذى سيقوده نيكولا بيسيل ومايكل ماسوتشي.



ستنطلق المركبة من تحت أجنحة الطائرة الحاملة للشركة، VMS Eve، والتى ستطلقها على ارتفاع حوإلى 50 ألف قدم (15 ألف متر).

أقلعت آخر رحلة من هذا النوع، Galactic 02، فى 10 أغسطس، وعلى متنها لاعب أولمبى سابق وثنائى أم وابنتها إلى الحدود النهائية للمرة الأولى.



كما أصبحت الابنة فى هذا الثنائي، وهى طالبة جامعية تبلغ من العمر 18 عامًا، أصغر شخص يصل إلى ألفضاء على الإطلاق، وفقًا لشركة Virgin Galactic.



تبيع Virgin Galactic حاليًا تذاكر بقيمة 450 ألف دولار، ولكن نظرًا لأن العملاء الثلاثة فى Galactic 03 هم "رواد فضاء مؤسسون"، فمن المحتمل أنهم لم يدفعوا هذا المبلغ كثيرًا، فيما ارتفع سعر المقعد عدة مرات على مر السنين