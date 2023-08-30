تكنولوجيا: هاتف Honor Magic Vs 2 يعتمد بمعايير HDR Plus إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Honor Magic Vs 2 القابل للطي في HDR Plus بعد أن أعتمد الهاتف رسمياً إستعداداً للإعلان المرتقب.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط Honor للإعلان عن إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، كما أشارت التوقعات إلى أن الهاتف القادم قد يكون Honor Magic Vs 2 أو Magic V Slim.

واليوم تؤكد التسريبات التي جاءت من منصة HDR Plus على أن الإصدار القادم من هواتف Honor القابلة للطي هو Honor Magic Vs 2.

ولقد رصد الهاتف خلال الفترة الماضية في قاعدة بيانات 3C وMIIT، كما أشارت التوقعات إلى أن Honor تكشف عن هذا الإصدار بشكل رسمي في حدث يعقد في 13 من سبتمبر.

أيضاً أوضحت قوائم HDR أن هاتف Honor Magic Vs 2 يدعم معايير HDR10+ في الشاشة، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ومن المتوقع أن يكون أول إصدارات Honor من الهواتف القابلة للطي المميزة بتصميم يفتح إلى الخارج.

المصدر

اعلان





