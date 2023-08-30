شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نسخة جديدة من AirPods مع iPhone 15.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطلق شركة أبل تشكيلة iPhone 15 في حدث يوم 12 سبتمبر، ووفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا لإطلاق زوج من سماعات AirPods "المحدثة" في نفس الحدث، من المتوقع أن تدعم أجهزة AirPods الجديدة شحن USB-C.

وقال التقرير: "لمطابقة أجهزة iPhone الجديدة، ستقدم شركة ابل سماعات AirPods محدثة في الحدث والتي تتضمن منفذ شحن USB-C"، وكانت الشائعات حول قيام صانع iPhone بإطلاق AirPods مع علبة شحن متوافقة مع USB-C موجودة منذ أشهر.

وفي العام الماضي، توقع محلل شركة ابل Ming-Chi Kuo أيضًا وصول AirPods بدعم USB-C. ومع ذلك، لم يحدد التقرير الأخير ما إذا كانت AirPods Pro ستأتي أيضًا مع علبة شحن USB-C.

وزعمت التقارير السابقة أنه من المحتمل أن يتم تحديث AirPods Pro بعلبة شحن USB-C في وقت لاحق من عام 2023، وفي الوقت نفسه، تم الكشف عن إشارات مخفية على مستوى الكود إلى AirPods الجديدة وعلبة شحن جديدة في iOS 16.4 في مارس.

حدث أيفون 15 من المقرر عقد حدث ابل iPhone 15، المسمى "Wonderlust" في 12 سبتمبر في مسرح Steve Jobs، وإلى جانب AirPods، من المتوقع أيضًا أن تستبدل الشركة منفذ Lightning بشحن USB-C في جميع طرز iPhone 15.

وتحتاج الشركة إلى إجراء هذا التغيير للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة، وفي هذا الحدث، قد تكشف ابل أيضًا عن Watch Series 9 والجيل الثاني من Watch Urtla أيضًا، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين.

وبصرف النظر عن هذا، هناك العديد من منتجات وملحقات ابل الأخرى التي قد تحتاج إلى التحديث إلى USB-C في الأيام القادمة، وتتضمن القائمة AirPods Max، وMagSafe Battery Pack، وMagic Mouse، وMagic Keyboard، وMagic Trackpad، ومحولات متنوعة والمزيد، ومن المهم ملاحظة أن الشركة قامت بالفعل بتحديث جهاز Siri Remote بمنفذ USB-C في عام 2022.