شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم دعمًا للأنشطة المباشرة لـ Dynamic Island فى خرائطها على آيفون قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد خرائط جوجل لتمكين دعم الأنشطة المباشرة لـ Dynamic Island في آيفون 14 طرازًا برو، كذلك من المتوقع أيضًا أن تكون الميزة متاحة لطرز آيفون 15 التي سيتم إطلاقها في سبتمبر، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors،

يأتي ذلك فيما لم تعلن جوجل رسميا، عن ميزة Dynamic Island الخاصة بجهاز آيفون، وهي قيد التطوير حاليًا ولم يتم تشغيلها بعد في التطبيق.

يشير التقرير إلى أن تطبيق خرائط جوجل على نظام التشغيل iOS يتضمن مراجع مخفية على مستوى التعليمات البرمجية للأنشطة المباشرة.

سمحت آبل لتطبيقات آيفون التابعة لجهات خارجية بتقديم ميزة الأنشطة المباشرة منذ إصدار iOS 16.1، وفي شهر فبراير، أعلن فريق خرائط جوجل أنه سيطرح دعم الأنشطة المباشرة "في الأشهر المقبلة" ومع ذلك لا تزال الميزة غير متوفرة.

ما هي الجزيرة الديناميكية؟

قدمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون العام الماضي، ميزة تسمى Dynamic Island والتي كانت متاحة فقط مع متغيرات Pro من تشكيلة iPhone 14. تستفيد هذه الميزة من القطع على شكل حبوب منع الحمل في موديلات iPhone 14 Pro. ويمتد ليشمل التنبيهات والإشعارات الرئيسية، ويُشاع أنه متاح على جميع طرازات iPhone 15.

كيف سيساعد مستخدمي آيفون؟

ستتيح الأنشطة المباشرة على خرائط جوجل للمستخدمين عرض الاتجاهات خطوة بخطوة ووقت الوصول المتوقع في إشعار واحد على شاشة القفل يستمر في التحديث في الوقت الفعلي.

كذلك من المتوقع أيضًا أن تشتمل تشكيلة iPhone 15 على شحن USB من النوع C وكابل شحن مضفر وحافظات غير جلدية للهواتف الذكية.